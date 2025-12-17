Friday, December 19, 2025
spot_img
HomeUttar PradeshAzamgarhभोजपुरी हमारी विरासत, हमारी पहचान” अंतरराष्ट्रीय भोजपुरी संगम की आवश्यक बैठक संपन्न
MarqueeUttar PradeshAzamgarh

भोजपुरी हमारी विरासत, हमारी पहचान” अंतरराष्ट्रीय भोजपुरी संगम की आवश्यक बैठक संपन्न

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
74

भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल कराने, अश्लीलता से मुक्त करने और वैश्विक पहचान दिलाने पर मंथन,

22 दिसंबर के अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम की तैयारियां तेज

आजमगढ़। अंतरराष्ट्रीय भोजपुरी संगम, भारत द्वारा पदाधिकारियों एवं गणमान्य व्यक्तियों की एक आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन द्वारा 22 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम की सफल बनाना एवं भोजपुरी भाषा को भारत की आठवीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए पिछले तीन दशकों से चल रहे प्रयासों को गति देना तथा भोजपुरी को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सशक्त पहचान दिलाना रहा। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि आज भोजपुरी केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि फिजी, सूरीनाम और मॉरीशस जैसे देशों में भी बड़ी संख्या में बोली जाती है।

भोजपुरी की स्वाभाविक मिठास, लोकसंस्कृति और साहित्यिक गरिमा को आगे बढ़ाना तथा हाल के वर्षों में भाषा और गीत-संगीत में आई अश्लीलता को दूर करना संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। इस अवसर पर भोजपुरी जागरूकता से संबंधित एक पोस्टर का भी विधिवत लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उपस्थित सभी लोगों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। जानकारी दी गई कि 22 दिसंबर को आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम में विभिन्न देशों से भोजपुरी जगत में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विद्वान एवं कलाकार सहभागिता करेंगे।

बैठक में अरविंद चित्रांश ने कहा कि आजमगढ़ में भोजपुरी संगम के कार्यक्रम को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने के लिए पूरे जनपद के लोगों का सहयोग आवश्यक है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे लोक दायित्व के केंद्रीय संयोजक डॉ. पवन कुमार सिंह ने कहा कि आगामी संपूर्ण कार्यक्रम में प्रस्तुत होने वाले सभी तथ्य प्रमाणिक और तथ्यसंगत होने चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोक दायित्व के केंद्रीय संयोजक डॉ. पवन कुमार सिंह ने की। कार्यक्रम संयोजक अरविंद चित्रांश तथा संचालक श्री संजय कुमार पांडे सरस रहे।

कार्यक्रम में संरक्षक प्रोफेसर गीता सिंह, प्रोफेसर अखिलेश चंद,‘एट पटवारी’ के रचयिता श्री शैलेंद्र राय, व्यवस्था प्रभारी राजेश कुमार श्रीवास्तव, डॉ. पवन उपाध्याय, हरिहरपुर घराना के अध्यक्ष एवं संगीत प्रभारी राजेश मिश्रा, विपिन अग्रवाल, प्रसिद्ध गायक राजेश रंजन, डॉ. अवनीश अस्थाना, गायिका चंदा सरगम उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त महिला मंडल एवं महिला प्रभारी के रूप में शिल्पी अस्थाना, नूतन यादव, सारिका अग्रवाल, रुचि गोस्वामी, पुष्पांजलि गुप्ता तथा पारंपरिक वेशभूषा पर फैशन शो प्रस्तुत करने वाली पुष्पांजलि गुप्ता और आयुषी गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भोजपुरी प्रेमी, साहित्यकार, कलाकार एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और सभी ने भोजपुरी भाषा, साहित्य और संस्कृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयास जारी रखने का संकल्प लिया।

Previous article
मण्डल स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का विधान परिषद सदस्य ने किया शुभारम्भ
Next article
एरियर भुगतान को लेकर ए0एन0एम0 ने डीएम को सौंपा ज्ञापन
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved