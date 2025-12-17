Friday, December 19, 2025
ग्रापए ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सदर विधायक को सौंपा

महोबा। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील इकाई महोबा ने क्षेत्रीय विधायक विधानसभा क्षेत्र महोबा राकेश गोस्वामी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को सात सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीण पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं के समाधान एवं उनके हितों के संरक्षण की मांग की गई।

ज्ञापन के जरिए मुख्यमंत्री का ध्यान तहसील स्तर पर पत्रकारों को मान्यता प्रदान किए जाने, पत्रकार हितों की रक्षा के लिए जिला, मंडल एवं तहसील स्तर पर स्थाई समितियों के गठन व उनकी नियमित बैठकों, साथ ही इन समितियों में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रतिनिधित्व की ओर आकर्षित कराया गया। इसके अलावा ग्रामीण पत्रकारों को आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा दिए जाने की मांग रखी गई।

इसके साथ ही प्रदेश स्तरीय पत्रकार मान्यता समिति एवं विज्ञापन मान्यता समिति में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को सदस्य बनाए जाने, राजधानी लखनऊ में दारुलशफा में एसोसिएशन के कार्यालय के लिए भवन उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण पत्रकारों की समस्याओं के अध्ययन व समाधान के लिए ग्रामीण पत्रकार आयोग के गठन की मांग की गई।

ज्ञापन में यह भी कहा गया कि पत्रकारिता के दायित्व के निर्वहन के दौरान उत्पन्न होने वाले विवादों में पत्रकारों पर प्राथमिकी दर्ज करने से पूर्व किसी सक्षम राजपत्रित अधिकारी से जांच कराए जाने का प्रावधान किया जाए। इस मौके पर महोबा कार्यवाहक जिला अध्यक्ष देवेंद्र अरजरिया, तहसील अध्यक्ष इफ्तिखार अली, रोली गुप्ता, राकेश कुमार, उमाकांत द्विवेदी, अनिल सेन, तौसीफ, फैजान अली सहित अन्य पत्रकार मौजूद रहे।

