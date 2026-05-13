Amul Milk Price Hike: अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम, गुरुवार से लागू होंगे नए रेट

अमूल ने पूरे भारत में दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह नई दरें गुरुवार, 14 मई से प्रभावी होंगी।

अमूल ने पूरे भारत में दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। दूध के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। अमूल दूध पर नए दाम गुरुवार, 14 मई से लागू होंगे।

अमूल की तरफ से दूध को दामों में बढ़ोतरी की वजह भी बताई गई है। अमूल का कहना है कि पैकेजिंग की लागत के बढ़ने से और पशुओं के आहार के महंगा होने के चलते दूध के दाम में इजाफा किया गया है।

कंपनी का कहना है कि किसानों और डेयरी चलाने वालों को नुकसान न सहना पड़े, इसलिए कीमत में इजाफा किया गया है।

दूध की नई कीमतें