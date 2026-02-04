Wednesday, February 4, 2026
spot_img
HomeBusinessअदाणी पोर्ट्स का दिसंबर तिमाही में जोरदार परफॉर्मेंस, मुनाफा 21% बढ़ा; रिकॉर्ड...
BusinessSlider

अदाणी पोर्ट्स का दिसंबर तिमाही में जोरदार परफॉर्मेंस, मुनाफा 21% बढ़ा; रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा EBITDA

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
27

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (APSEZ) ने दिसंबर तिमाही (Q3 FY26) में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 21% बढ़कर 3,043 करोड़ रुपये और राजस्व 22% बढ़कर 9,705 करोड़ रुपये हो गया। मजबूत नतीजों के चलते कंपनी के शेयर में भी 9% का उछाल देखा गया। बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स और समुद्री सेवाओं में दमदार वृद्धि से EBITDA रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (APSEZ) ने मंगलवार को दिसंबर तिमाही (Q3 FY26) के नतीजे पेश कर दिए, जो कि काफी अच्छे हैं। इसका प्रॉफिट सालाना आधार पर (YoY) 21 प्रतिशत बढ़कर 3,043 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही (Q3 FY25) में 2,518 करोड़ रुपये का प्रॉफिट कमाया था। कंपनी के रेवेन्यू में भी 22 प्रतिशत की तेज वृद्धि देखी गई, जो Q3 FY25 में 7,964 करोड़ रुपये की तुलना में 9,705 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इस दौरान कंपनी के शेयर में भी तेजी है।

9% उछला शेयर

अमेरिका के साथ भारत की हुई ट्रेड डील से मार्केट में तेजी है, जिससे अधिकतर शेयर आज ऊपर चढ़े हैं। इनमें अदाणी पोर्ट्स भी शामिल है। करीब ढाई बजे ये BSE पर 124.85 रुपये या 8.90 फीसदी 1527.75 रुपये पर है। इस भाव पर कंपनी की मार्केट कैपिटल 3,52,344.46 करोड़ रुपये है।

इन सेगमेंट्स में जोरदार ग्रोथ

भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी को अपने मुख्य कारोबारों, जिसमें बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, समुद्री सेवाएं और इंटरनेशनल ऑपरेशंस शामिल हैं, में दमदार ग्रोथ से लाभ हुआ। कंपनी के होलटाइम डायरेक्टर और सीईओ अश्विनी गुप्ता के अनुसार भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट यूटिलिटी के रूप में, कंपनी ने एक बार फिर मज़बूत और लचीला प्रदर्शन किया है।

ऑल-टाइम हाई पर पहुंच EBITDA

घरेलू बंदरगाहों से रेवेन्यू में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि EBITDA 4,877 करोड़ रुपये के ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया। एसेट-लाइट सर्विसेज ने लॉजिस्टिक्स रेवेन्यू को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जो सालाना आधार पर 62 प्रतिशत बढ़कर 1,121 करोड़ रुपये हो गया।
कंपनी की अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई नेटवर्क सेवाओं में भी प्रॉफिटैबिलिटी में तेज सुधार देखा गया। तिमाही के दौरान समुद्री सेवाओं का रेवेन्यू लगभग दोगुना होकर 773 करोड़ रुपये हो गया, जिसे चल रहे पोर्ट की खरीदारों से सहारा मिला।

Previous article
ममता बनर्जी ने EC के खिलाफ खोला मोर्चा: कहा- मुख्य चुनाव आयुक्त के महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया तो मैं समर्थन करूंगी
Next article
व्यक्ति की निजता में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देता RTI कानून- सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved