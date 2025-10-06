गांधी जयन्ती सप्ताह पर गांधी भवन में चित्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ

सुजीता और गौरी रही अव्वल, बच्चों ने गांधी के स्वच्छता संदेश को कागज पर उतारा

बाराबंकी। गांधी जयन्ती समारोह ट्रस्ट द्वारा आयोजित गांधी जयन्ती सप्ताह के चौथे दिन शनिवार को गांधी भवन में चित्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शनिवार को आयोजित चित्र लेखन प्रतियोगिता में नगर के जमील उर रहमान इस्लामिया गर्ल्स इं. कॉलेज, पायनियर इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज आदि विद्यालयों के 44 छात्र व छात्राओं ने प्रतिभाग किया।

उन्होंने महात्मा गांधी और उनके स्वच्छता के संदेश को कागज पर उतारा। कार्यक्रम संयोजक राजनाथ शर्मा ने कहा कि हम अपने आस पास जितनी स्वच्छता रखेंगे उतना ही बीमारी से दूर रहते हुए स्वस्थ रहेंगे। महात्मा गांधी ने भी स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता अपनाने पर जोर दिया था। गांधी जयन्ती सप्ताह के अध्यक्ष मो0 उमैर किदवई ने कहा कि महात्मा गांधी के संदेशों के प्रति बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। उन्होंने प्रतिभागियों को दैनिक जीवन में गांधीजी के सिद्धांतों को आत्मसात करने का आग्रह किया।

इस दौरान निर्णायक मंडल में शामिल अदिति शर्मा, आद्या शर्मा और राधामणि शर्मा ने सीनियर वर्ग में सुजीता प्रथम, शनाया सिद्दीकी द्वितीय और साइमा सना को तृतीय स्थान मिला। वहीं जूनियर वर्ग में गौरी को प्रथम, लकी यादव का द्वितीय और अनोखी रस्तोगी को तृतीय स्थान दिया। इस मौके पर वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉ विवेक सिंह वर्मा, शिवशंकर शुक्ला, विनय कुमार सिंह, पं. अमरनाथ मिश्र, मो सईद अहमद, मृत्युंजय शर्मा, आसिफ हुसैन, पाटेश्वरी प्रसाद, रणंजय शर्मा, अशोक शुक्ला, नीरज दूबे, सत्यवान वर्मा, पार्थ शर्मा, मनीष सिंह आदि कई लोग मौजूद रहे।