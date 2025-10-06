Monday, October 6, 2025
शिक्षा के साथ अधिकारों को भी जानना बेहद जरूरी

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
शिक्षा क्षेत्र झंझरी के केशवपुर पहड़वा स्थित कम्पोजिट विद्यालय में महिला कल्याण विभाग द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाना और विभिन्न सामाजिक बुराइयों से बचाव हेतु जानकारी प्रदान करना रहा। इस दौरान पर्सनल सेफ्टी, बाल श्रम, बाल विवाह, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा तथा विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई।

साथ ही छात्राओं को हेल्पलाइन नम्बर 1090, 181, 1098, 1076, 1930, 112, 102 और 108 के बारे में भी बताया गया, जिससे आपात स्थिति में त्वरित मदद प्राप्त की जा सके। डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर शिवेन्द्र श्रीवास्तव ने छात्राओं से कहा कि बालिकाओं को शिक्षा के साथ-साथ अपने अधिकारों की जानकारी होना भी बेहद जरूरी है। स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए आत्मरक्षा के उपाय सीखें और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित हेल्पलाइन पर तुरंत संपर्क करें। जेंडर स्पेशलिस्ट ज्योत्सना सिंह ने कहा कि बाल विवाह और बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीतियां हमारे समाज की प्रगति में बाधक हैं।

छात्राओं को इनसे दूर रहते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। वहीं जेंडर स्पेशलिस्ट राजकुमार आर्य ने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं बेटियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हैं। सभी छात्राओं को इन योजनाओं की जानकारी रखनी चाहिए ताकि वे इसका लाभ ले सकें। कार्यक्रम में सहायक अध्यापक चन्द्रिका सिंह, सुषमा पाण्डेय, रीतू त्रिपाठी, निहारिका सिंह, लक्ष्मी नारायण शुक्ल, भावना श्रीवास्तव, तौफीक हसन और शिक्षामित्र कमलेश सिंह आदि मौजूद रहे।

