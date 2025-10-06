इटावा। नारायन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स में फ्रेशर एवं फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया जिसमें बीबीए व बीसीए के छात्र-छात्राओं का नवागन्तुको के रूप में स्वागत किया गया एवं तृतीय वर्ष के छात्र-छात्राओं का विदाई समारोह आयोजित किया गया।कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि श्रीमती विदुला द्विवेदी सहायक अध्यापिका बेसिक एजूकेशन डॉ.श्रेता तिवारी निदेशक नारायन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स श्रीमती पूनम शर्मा धर्मेन्द्र शर्मा प्रधानाचार्य नारायन कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड आर्ट्स एवं योगेश कुमार प्राचार्य हायर एजूकेशन के कर कमलो द्वारा मॉ सरस्वती को माल्यार्पण कर द्वीप प्रज्जलित किया गया।निदेशक डॉ.श्रेता तिवारी ने कहा कि महाविद्यालय गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के लिये अनवरत रूप से कार्यरत है।

छात्र-छात्राओं के व्यक्तित्व को निखार कर उन्हे दूसरे संस्थानो से श्रेश्ठ वनाने के लिये हमेशा प्रतिवद्व है।मुख्य अतिथि विदुला द्विवेदी ने छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुये कहा कि जिन छात्र-छात्राओं ने फ्रेशर एवं फेयरवेल में प्रतिभाग किया है और अपना अच्छा प्रदर्शन नही कर सके और कुछ नम्बरो से मिस्टर फ्रेशर एवं मिस फ्रेशर या मिस्टर फेयरवेल मिस फेयरवेल नही वन सके वे आगे अपने प्रदर्शन में सुधार करे और प्रगति के पथ पर अग्रसर हो।डॉ.धर्मेन्द्र शर्मा ने अपने उदवोधन में कहा कि इस कॉलेज के छात्र-छात्रायें अपने श्रेश्ठ प्रदर्शन से भारत वर्श में ही नही वल्कि अर्न्तराश्ट्रीय स्तर पर भी नारायन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स का नाम रोशन करेगे।कार्यक्रम में बीबीए व बीसीए छात्र-छात्राओं द्वारा सुन्दर एकल एवं सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति की गई।

रंगा रंग कार्यक्रम मे अनोखा रंग भरने का कार्य बीबीए तृतीय वर्श के छात्र अनुज कुमार द्वारा गीत प्रस्तुत कर किया गया।बीबीए प्रथम सेमेस्टर छात्र मुहम्मद उजैर को मिस्टर फ्रेशर एवं दिव्या यादव को मिस फ्रेशर चुना गया।मिस्टर फेयरवेल अनुज कुमार कुशवाह व मिस फेयरवेल अनामिका यादव को चुना गया ।संचालन बीसीए द्वितीय वर्ष की छात्रा सलौनी मिश्रा व बीबीए द्वितीय वर्ष छात्रा भूमि अग्रवाल द्वारा किया गया।कार्यक्रम को सफल वनाने में बीबीए विभाध्यक्ष अनुरूद्व यादव,बीसीए विभागाध्यक्ष राहुल पाल,डीएलएड विभागाध्यक्ष योगीराज पुरवार,डॉ सुमन लता,बीबीए प्रवक्त योगेश वर्मा,अभिशेक मिश्रा,लेफ्टीनेन्ट अनिकेत यादव एएनओ एवं चन्द्र कुमार की अहम भूमिका रही।