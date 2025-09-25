ट्रेन की चपेट में आने से 62 वर्षीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत

उसका बाजार सिद्धार्थनगर। उसका थाना क्षेत्र में रानीगंज के समीप बुधवार को रेलवे लाइन पार करते समय एक 62 वर्षीय व्यक्ति की ट्रेन के चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। यह ट्रेन गोरखपुर से नौगढ़ की तरफ जा रही थी।

शव को कब्जे में लेकर उसका पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मृतक राधेश्याम (62) नगर पंचायत के आंबेडकर नगर वार्ड से अपने घर से किसी कार्य हेतु रेलवे पार कर उसका बाजार की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, इसी बीच गोरखपुर से लखनऊ की तरफ जाने वाली ट्रेन आ गई जिससे वह मृतक को अपनी चपेट में ले लिया।

जिससे राधेश्याम का शरीर क्षत-विक्षत हो गया। मौत के बाद वहां मौजूद लोगों ने शव का पहचान किया। इस संबंध में एसओ हरेकृष्ण उपाध्याय ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुचकर विधिक कार्यवाई पूरी कराई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।