Thursday, September 25, 2025
spot_img
HomeMarqueeट्रेन की चपेट में आने से 62 वर्षीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत
MarqueeUttar PradeshSiddharth Nagar

ट्रेन की चपेट में आने से 62 वर्षीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
32

उसका बाजार सिद्धार्थनगर। उसका थाना क्षेत्र में रानीगंज के समीप बुधवार को रेलवे लाइन पार करते समय एक 62 वर्षीय व्यक्ति की ट्रेन के चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। यह ट्रेन गोरखपुर से नौगढ़ की तरफ जा रही थी।

शव को कब्जे में लेकर उसका पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मृतक राधेश्याम (62) नगर पंचायत के आंबेडकर नगर वार्ड से अपने घर से किसी कार्य हेतु रेलवे पार कर उसका बाजार की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, इसी बीच गोरखपुर से लखनऊ की तरफ जाने वाली ट्रेन आ गई जिससे वह मृतक को अपनी चपेट में ले लिया।

जिससे राधेश्याम का शरीर क्षत-विक्षत हो गया। मौत के बाद वहां मौजूद लोगों ने शव का पहचान किया। इस संबंध में एसओ हरेकृष्ण उपाध्याय ने बताया कि पुलिस मौके पर पहुचकर विधिक कार्यवाई पूरी कराई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

Previous article
दिन दहाड़े हुई छिनैती,घर में घुसकर सफेद पोश युवकों ने महिला का मुंह दबाकर छीन लिए सारे जेवर, जानलेवा हमला भी किया
Next article
डीएम की अध्यक्षता में किसान दिवस संपन्न, डीएम ने उर्वरक व पर्याप्त विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के दिए निर्देश
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved