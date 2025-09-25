दिन दहाड़े हुई छिनैती,घर में घुसकर सफेद पोश युवकों ने महिला का मुंह दबाकर छीन लिए सारे जेवर, जानलेवा हमला भी किया

पुलिस मामले की जांच में जुटी

गांवों में चोरी और ड्रोन उड़ने की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं।लोग रात भर परेशान रहते हैं।

मंगलवार को कोतवाली अंतर्गत बासूपट्टी गांव में शाम को लगभग सवा चार बजे एक घर में दो युवक घुस गये।घर में अकेली महिला का मुंह दबाकर उसके शरीर के सारे जेवर छीन लिए। मामले की जानकारी होने पर सी ओ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बीती रात सिविल पुलिस देर तक गांव में मौजूद रहीं।

मंगलवार को दोपहर बाद पुष्पा यादव घर में अकेली थी।उसका पति लवकुश किसी काम से बाहर गया हुआ था। पुष्पा रसोई के लिए चावल बिनने जा रही थी,इस बीच सफेदपोश दो युवक घर के अंदर पहुंचे और महिला का मुंह दबाकर और बाल पकड़ कर उसके नाक,कान और शरीर के अन्य सारे जेवर निकाल लिए।झिनैती के समय युवकों ने उसे चाकू मारकर जान लेने की भी कोशिश की है।

दिन दहाड़े हुई लूट और छिनैती की घटना नगर से गांव तक सुर्खियों में है।

घटना की जानकारी होने पर सी ओ मनोज कुमार मिश्र ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और घटना के बारे में जानकारी ली।