डीएम की अध्यक्षता में किसान दिवस संपन्न, डीएम ने उर्वरक व पर्याप्त विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के दिए निर्देश

अलीगढ़। जिलाधिकारी संजीव रंजन की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में किसान दिवस का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के सम्बन्धित विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में कृषक बन्धु उपस्थित रहे।

बैठक में सर्वप्रथम केवीके छेरत के वैज्ञानिकों ने रबी की मुख्य फसल गेहूँ, सरसों एवं आलू की बुआई, तकनीक एवं प्रबंधन पर विस्तार से जानकारी दी और कृषकों की समस्याओं का समाधान किया। जिला उद्यान अधिकारी शिवानी तौमर ने कृषकों को आलू बीज की बुकिंग 30 सितम्बर तक एवं हाईटेक नर्सरी से पौध तैयार कराने की जानकारी दी।

कृषकों द्वारा धान की सरकारी खरीद के लिए कांटे लगाने की मांग पर जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी ने अवगत कराया कि 01 अक्टूबर से जिले में 14 केन्द्रों पर धान की खरीद प्रारम्भ कर दी जायेगी। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने पशुपालन से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी दी और निराश्रित गौवंशों को गौशाला तक पहुंचाने के लिए नजदीकी पशु चिकित्सक, खण्ड विकास अधिकारी या उनके मोबाईल नम्बर (9936100914) पर सूचना देने की अपील की।

जिलाधिकारी ने कृषकों ने बिजली आपूर्ति में सुधार एवं उर्वरक उपलब्ध कराने की मांग पर विद्युत विभाग के अधिकारियों को तत्काल शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। जिला कृषि अधिकारी ने अवगत कराया कि जिले में वर्तमान में 10923 मीट्रिक टन डीएपी एवं 10422 मीट्रिक टन एनपीकेएस उर्वरक उपलब्ध है। उर्वरक सरकारी समितियों पर भेजा जा रहा है और प्राइवेट रेक आने पर निजी दुकानों पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कृषकों को उर्वरक क्रय करते समय अपना आधार कार्ड व खतौनी साथ लाने की अपील की गई।