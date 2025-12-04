Thursday, December 4, 2025
योगी सरकार ने महिलाओं को दिया एक और तोहफा, 10 जिला पुस्तकालयों में मिलेगी ये सुविधा

Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
उत्तर प्रदेश के 10 राजकीय जिला पुस्तकालयों में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें और इनसिनरेटर लगाए जाएंगे। यह सुविधा उन जिलों में शुरू की जा रही है जहाँ महिला पाठकों की संख्या अधिक है। प्रत्येक पुस्तकालय को 25,000 रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इस पहल से महिला पाठकों को सुविधा होगी और पुस्तकालयों में स्वच्छ वातावरण बनेगा।

लखनऊ। महिला पाठकों की सुविधा और स्वच्छता को प्राथमिकता देते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब प्रदेश के 10 राजकीय जिला पुस्तकालयों में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें और इनसिनरेटर लगाए जाएंगे। यह सुविधा खास तौर पर उन जिलों के लिए शुरू की जा रही है, जहां सबसे अधिक महिला पाठक पुस्तकालयों में नियमित रूप से पढ़ने आती हैं।

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने हाल ही में सभी जिला पुस्तकालयों का सर्वे कराया था। इसमें पाया गया कि बाराबंकी, मैनपुरी, चित्रकूट, देवरिया, प्रतापगढ़, गोंडा, बहराइच, बलिया, अंबेडकरनगर और उन्नाव के राजकीय पुस्तकालयों में महिला पाठकों की संख्या सबसे अधिक है। इसी वजह से इन जिलों को पहली चरण की सुविधा सूची में शामिल किया गया है।

प्रत्येक जिला पुस्तकालय को 25,000 रुपये की धनराशि वेंडिंग मशीन और इनसिनरेटर लगाने के लिए स्वीकृत की गई है। इसकी खरीद केवल जेम पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। मशीनें लगने के बाद इनके संचालन और सेनेटरी पैड उपलब्ध कराने का खर्च पुस्तकालय के वार्षिक बजट से किया जाएगा।

पुस्तकालय चाहे तो स्थानीय सामाजिक संगठनों, महिला समूहों या निजी सहयोग से निशुल्क पैड भी उपलब्ध करा सकेंगे। राजकीय पुस्तकालयों में छात्राएं और महिलाएं कई घंटों तक अध्ययन करती हैं। अचानक जरूरत पड़ने पर उन्हें अक्सर असुविधा का सामना करना पड़ता है।

वेंडिंग मशीन और इनसिनरेटर की उपलब्धता से उन्हें तुरंत सेनेटरी नैपकिन मिल सकेगा और स्वच्छ तरीके से निस्तारण भी किया जा सकेगा। शासन ने सभी संबंधित पुस्तकालयों को मशीन की खरीद, स्थापना और पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट जल्द भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि स्वीकृत धनराशि का समय पर भुगतान किया जा सके।

यह पहल न केवल महिला पाठकों के लिए एक बड़ी राहत है, बल्कि पुस्तकालयों में सुरक्षित, स्वच्छ और सहज वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार का प्रभावी प्रयास भी है। इससे पुस्तकालयों में आने वाली महिलाओं को आत्मविश्वास और सुविधा दोनों मिलेंगी।

Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
