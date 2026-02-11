Wednesday, February 11, 2026
कार्यकर्ता बूथ करो मजबूत अभिमान में लगजाये आने वाला दिन बसपा का : सुधीर कुमार

बांसी सिद्धार्थनगर। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बहन कु मायावती जी के दिशा निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी जनपद सिद्धार्थनगर तत्वावधान आयोजित जिला स्तरीय कार्यकर्ता समिक्षा बैठक रानी लक्ष्मी विवाह वाटिका मैरेज हॉल बांसी में आयोजित हुआ।

बैठक में मुख्य अतिथि मंडल प्रभारी बस्ती मंडल सुधीर कुमार भारती जी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता संगठित होकर बूथ करो मजबूत अभिमान में लगजाये आने वाले दिनों में बसपा की सरकार बनाने जा रही है दलित समाज के साथ-साथ सर्वसमाज ख़ासकर मुस्लिम समुदाय व ब्राम्हण समाज आसाभरी निगाहों से देख रहा है।

एस आई आर के अनुसार बूथों पर जाकर बूथ कमेटी को पुनः रिनिवल करने में लग जाये साथ ही साथ नये मतदाता को फार्म 6 भरने के लिए जागरूक करना होगा बैठक को विष्टिअतिथि ,के के गौतम साहब कल्पनाथ बाबू जी मुख्य मंडल प्रभारी बस्ती रामसूरत चौधरी जी ने भी सम्बोधित किया संचालन मंडल जोन इंचार्ज राजकुमार आर्य ने किया अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिनेश चन्द्र गौतम ने किया बैठक में मुख्य रूप से इन्द्र जीत गौतम मंडल ज़ोन इंचार्ज दिनेश चौधरी रमेश चमार प्रेम मिलन शुक्ला संजय शर्मा जहूर खां रामधनी गौतम शुभकरन चौधरी मुनीराम राजभर हीरालाल कुरिल आनही प्रसाद घनश्याम गौतम रमेश आजाद सतेन्द्र कुमार गौतम दिलीप कुमार विजयपाल कन्नौजिया मंटू गौतम रामपाल गौतम राजेश कुमार अशोक कुमार राधेश्याम गौतम हरी लाल आर्या राजकुमार चौधरी राकेश कुमार गौतम महेंद्र कुमार वरूण विनोद कुमार राव खुर्शीद आलम वीरू पासवान शमीम अहमद पूर्व जिला महासचिव अब्दुल सलाम अब्दुल अलीम अंगद राज गौतम पिंगल प्रसाद राम अचल गौतम रामनिवास सहित जनपद सिद्धार्थनगर के समस्त कार्यकर्ता व पदाधिकारी सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे।

