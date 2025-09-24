मौदहा में ‘मिशन शक्ति’ के तहत महिलाओं और बालिकाओं को किया गया जागरूक

हमीरपुर: उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ‘मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0’ के तहत आज मौदहा में महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक किया गया। क्षेत्राधिकारी मौदहा ने थाना मौदहा की पुलिस टीम के साथ टिकरी बुजुर्ग गांव में एक कार्यशाला का आयोजन किया।

​इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा, ‘गुड टच-बैड टच’, और महिला संबंधी अपराधों से बचाव के उपायों के बारे में जानकारी देना था। कार्यक्रम में डायल 112 के उपयोग के साथ-साथ विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों जैसे 112, 1090, 102, 108, और 1098 के बारे में भी बताया गया।

​इसके अतिरिक्त, पुलिस टीम ने साइबर अपराधों से बचाव के तरीके और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। जागरूकता बढ़ाने के लिए हेल्पलाइन नंबरों और योजनाओं से संबंधित पर्चे भी बांटे गए। यह पहल पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर के निर्देश पर की गई, जिसका उद्देश्य समाज में महिलाओं और बालिकाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाना है।