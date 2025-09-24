हमीरपुर में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक संपन्न

हमीरपुर। कलेक्ट्रेट स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक हुई। सांसद हमीरपुर, अजेंद्र सिंह लोधी, की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत, सदर विधायक डॉ. मनोज प्रजापति और राठ विधायक मनीषा अनुरागी उपस्थित रहीं।

​बैठक में सांसद ने स्वास्थ्य, कृषि, समाज कल्याण, सड़क, राजस्व, पंचायती राज, पशु चिकित्सा, सिंचाई, शिक्षा, परिवहन और खनन सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की।

​इस दौरान जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने जनपद की विशेष उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीएम डैशबोर्ड और आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में हमीरपुर ने कई बार उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है। जनपद के नवाचार ‘मिशन जलोदय’ की देश और प्रदेश में सराहना हुई है। इसके अलावा, अक्टूबर से जन सहयोग से चंद्रावल नदी के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया जाएगा।

​जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में अवैध खनन पर रोक लगाई गई है, जिससे प्रदेश सरकार को सर्वाधिक राजस्व मिला है। पिछले वर्षों की तुलना में फसलों का उत्पादन भी बढ़ा है। ग्राम पंचायतों को आईएसओ मानक प्रमाण पत्र दिलाने का भी कार्य किया जा रहा है। राशन वितरण के लिए ‘सरकारी अन्नपूर्णा भवन’ बनाए जा रहे हैं, ताकि हर पंचायत में एक ही सरकारी दुकान रहे।

​उन्होंने यह भी बताया कि मैन्यूफैक्चरिंग में जनपद को चौथा और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ में दूसरा स्थान मिला है। ‘इनवेस्ट यूपी’ के तहत गेल इंडिया लिमिटेड और नेवेली लिमिटेड द्वारा 1500 करोड़ रुपये की लागत से सोलर पावर प्लांट लगाए जा रहे हैं।

​सांसद ने जिले में किए गए अच्छे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समस्याओं को दूर करने और किसानों को खाद व बिजली की दिक्कत न होने देने के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि जिन लोगों के राशन कार्ड काटे गए हैं, उनकी जांच की जाए और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को राशन मुहैया कराया जाए। उन्होंने आयुष्मान कार्ड से वंचित लोगों के लिए शिविर लगाकर कार्ड उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।

​बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अरुण कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. गीतम सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विजय शंकर तिवारी, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) रिजवाना शाहिद और अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।