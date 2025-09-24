चित्र प्रदर्शनी में दिखेगा भक्ति व कला का अनूठा संगम

चित्रगुप्त मंदिर में कलाकारों द्वारा सजीव किए जाएंगे मां दुर्गा के दिव्य रूप

27 व 28 अक्टूबर को आयोजित होगी दो दिवसीय आदिशक्ति चित्रकला प्रदर्शनी

गोरखपुर । लोक कलाओं के संवर्धन एवं संरक्षण को समर्पित संस्था पुरवाई कला व श्रीचित्रगुप्त मंदिर सभा की महिला समिति एक बार फिर रंगों से श्रद्धा का स्वरूप रचने जा रही है। दो दिवसीय भव्य चित्रकला प्रदर्शनी आदिशक्ति का आयोजन 27 और 28 अक्टूबर को श्रीचित्रगुप्त मंदिर सभा, बक्शीपुर के सभागार में किया जा रहा है। प्रदर्शनी में मां दुर्गा के नौ रूपों से लेकर उनके अद्वितीय प्रतीकों तक को कलाकार अपने कैनवस पर साकार करेंगे।

उद्घाटन 27 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन, विशिष्ट अतिथि के रूप में दूरदर्शन केंद्र के कार्यक्रम निदेशक मोहन यादव, वरिष्ठ आचार्य प्रो. शिव शरण दास, प्रो. निशा जायसवाल, राजेश चंद्रा होंगे। जबकि समापन अवसर पर 28 अक्टूबर को मुख्य अतिथि भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर के उप महाप्रबंधक कुमार आनंद, विशिष्ट अतिथि पर्यटन विभाग के उप निदेशक राजेंद्र प्रसाद, अंबरीश श्रीवास्तव एवं डा. गौरी शंकर चौहान होंगे।

यह जानकारी मंगलवार को देते हुए संस्था की अध्यक्ष ममता श्रीवास्तव एवं संयोजक अनीता श्रीवास्तव ने बताया कि नवदुर्गा के रूपों को केंद्र में रखकर आयोजित प्रदर्शनी में 30 कलाकृतियां, कैनवस, ऐक्रेलिक व मिक्स मीडिया के माध्यम से तैयार की गई हैं। इसमें गोरखपुर के अलावा वाराणसी, बस्ती, महराजगंज आदि जनपदों की महिला व पुरुष कलाकारों की विशेष भागीदारी होगी। बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य कला के माध्यम से आध्यात्मिक भावनाओं को जन-जन तक पहुंचाना है।

यह प्रदर्शनी न केवल भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र होगी, बल्कि कला प्रेमियों के लिए दृश्य सौंदर्य का उत्सव भी बनेगी। आयोजक द्वय ने बताया कि प्रदर्शनी कला, संस्कृति और भक्ति की त्रिवेणी होगी, जहां, चित्रों के माध्यम से देवी के विविध रूपों की महिमा को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। समापन अवसर पर सभी प्रतिभागी कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत मां दुर्गा की महिमा का गुणगान भजनों द्वारा किया जाएगा। इसमें दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के सुप्रसिद्ध कलाकार शामिल होगें।