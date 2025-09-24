Wednesday, September 24, 2025
विवाहिता की फंदे से लटकती मिली लाश, मायके वालों ने लगाया मारने का आरोप

बांसी सिद्धार्थनगर। गोल्हौरा थाना क्षेत्र के मऊ टोला धुसिया में एक विवाहिता के फंदे से लटकती लाश मिली है। मायके वालों ने उसके ससुरालियों पर जान से मारने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया है। घटना बीती 22/23 सितम्बर की रात्रि की है।

उक्त गांव निवासी हरिश्चंद्र पुत्र लालमन निषाद की शादी थाना क्षेत्र के ही गोठवा घाट टोला हड़हा निवासी विक्रम की पुत्री मंजू से हुआ था। मंजू का शव मंगलवार की सुबह उसके कमरे में छत की कुंडी में गमझे के फंदे से लटकता मिला।

उसके पति हरिश्चंद्र की लिखित सूचना पर मुकामी थाने की पुलिस ने इत्तफाकिया मामला दर्जकर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। मृतका मंजू की मां विन्द्रावती पत्नी विक्रम ने पुलिस को तहरीर देकर कहा है कि बेटी मंजू के पति, सास व जेठानी उसे मार पीटकर घर से निकाल चुके थे।

बहुत मिन्नत के बाद ले गए थे। जो लोग उसे बीती रात जान से मार दिए हैं। मृतका के तीन बच्चे हैं। जो भी हो घटना को लेकर लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। उक्त बावत थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार गुप्ता ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का ही लग रहा है। रिपोर्ट आने व जांच मिले तथ्यों व सबूतों के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मायके वाले से तहरीर मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा अभी कोई तहरीर नही मिली है।

