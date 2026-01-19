मुंबई का मेयर कौन? महायुति में सस्पेंस जारी, शिंदे के साथ बातचीत के बीच दावोस पहुंचे CM फडणवीस

मुंबई महानगरपालिका के मेयर पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विश्व आर्थिक मंच के लिए दावोस गए हैं। उनकी अनुपस्थिति में मेयर पद पर बातचीत रुकी हुई है। 22 जनवरी को लॉटरी से मेयर पद की कैटेगरी तय होगी, जिसके बाद चुनाव की तारीखें घोषित होंगी। फडणवीस 24 जनवरी को लौटेंगे, जिसके बाद अंतिम फैसला होने की उम्मीद है।

मुंबई महानगरपालिका (BMC) में नया मेयर कौन बनेगा इसकी चर्चा जोरों पर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विश्व आर्थिक मंच (WEF) के लिए दावोस रवाना हो चुके हैं। इस वजह से मेयर को लेकर बातचीत फिलहाल ठप पड़ गई है। महायुति गठबंधन की बड़ी जीत के बाद अब महापौर पद को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है।

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, महापौर पद की कैटेगरी तय करने के लिए लॉटरी 22 जनवरी को होने वाली है। इस फैसले के बाद ही चुनाव की तारीखें सामने आएंगी और प्रक्रिया जनवरी के आखिर तक खिंच सकती है।

लॉटरी से तय होगी महापौर पद की कैटेगरी

रिपोर्ट के मुताबिक, 22 जनवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। इसमें यह तय होगा कि महापौर का पद ओपन कैटेगरी का रहेगा या SC/ST, OBC या महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। लॉटरी के नतीजे आने के बाद उसी दिन या अगले दिन यानी 23 जनवरी तक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद सात दिन का नोटिस देना जरूरी है, इसलिए महापौर चुनाव 29-30 या 30-31 जनवरी को हो सकता है।

फिलहाल मुख्यमंत्री फडणवीस दावोस में व्यस्त हैं, इसलिए गठबंधन में भाजपा और शिंदे गुट की शिवसेना के बीच महापौर पद को लेकर बातचीत रुकी हुई है। फडणवीस रविवार को दावोस के लिए रवाना हुए और वे 24 जनवरी को वापस लौटेंगे। उनकी वापसी के बाद ही इस मुद्दे पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद है।

फडणवीस का दावोस दौरा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 56वीं सालाना बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। यह बैठक 19 से 23 जनवरी तक चल रही है, जिसमें 130 से ज्यादा देशों के करीब 3,000 नेता शामिल हैं। फडणवीस ने वहां पहुंचते ही मराठी समुदाय से मुलाकात की। वे उद्योग मंत्री उदय सामंत और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हैं।

फडणवीस ने कहा कि WEF 2026 महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। पिछले साल महाराष्ट्र ने 16 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौते किए थे और इस साल और ज्यादा निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है। फोकस विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI), रोजगार पैदा करने वाले औद्योगिक प्रोजेक्ट्स और वैश्विक निवेशकों से बातचीत पर है।