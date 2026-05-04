Monday, May 4, 2026
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उत्कृष्टता की नई परिभाषा: सेंट ज़ेवियर्स ने बोर्ड परीक्षाओं (2025-2026) में रचा नया इतिहास

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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सेंट ज़ेवियर्स कॉन्वेंट स्कूल, लखनऊ ने एक बार फिर शैक्षणिक उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करते हुए ICSE और ISC बोर्ड परीक्षाओं (2025-2026) में शानदार प्रदर्शन कर गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 100% परिणाम और उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की उल्लेखनीय वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि विद्यालय में उत्कृष्टता, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण की मजबूत संस्कृति है।

इस वर्ष की उपलब्धियों में सबसे प्रमुख नाम आरव श्रीवास्तव का है, जिन्होंने ISC में 99.25% अंक प्राप्त कर विद्यालय में शीर्ष स्थान हासिल किया और अपनी कड़ी मेहनत व प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनके बाद ऋचा दुबे ने 95.75% अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान प्राप्त किया। तीसरे स्थान पर ईशान निगम रहे, जिन्होंने 95% अंक हासिल कर विद्यालय की शैक्षणिक श्रेष्ठता को और मजबूत किया।

इस अवसर पर विद्यालय की निदेशक डॉ. अरजुमंद ज़ैदी ने गर्व और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, “ये परिणाम केवल अंक नहीं हैं, बल्कि यह दृढ़ संकल्प, धैर्य और उत्कृष्टता की निरंतर खोज की कहानियाँ हैं। हमारे विद्यार्थियों ने हमें अत्यंत गौरवान्वित किया है, और हम उनकी सफलता के साथ-साथ उनके जज़्बे का भी उत्सव मनाते हैं।”

इस सफलता के पीछे शिक्षकों की अथक मेहनत और अभिभावकों का अटूट सहयोग रहा है, जिन्होंने मिलकर ऐसा वातावरण तैयार किया है जहाँ विद्यार्थियों की प्रतिभा निखरती है और वे निरंतर आगे बढ़ते हैं। इस उपलब्धि का जश्न मनाते हुए सेंट ज़ेवियर्स कॉन्वेंट स्कूल भविष्य में भी नए उत्साह और संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए देश के भावी नेता, नवप्रवर्तक और परिवर्तनकर्ता तैयार करने के अपने मिशन को जारी रखेगा।

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