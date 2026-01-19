Silver Price: टूट गए सभी रिकॉर्ड, पहली बार 3 लाख के पार पहुंची चांदी, एक दिन में 13000 रुपये से ज्यादा का उछाल

चांदी की कीमतें 19 जनवरी को एमसीएक्स पर पहली बार 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गईं। मजबूत निवेशक मांग और सकारात्मक वैश्विक रुझानों के कारण सोमवार को मार्च डिलीवरी के लिए वायदा भाव 13,553 रुपये बढ़कर 3,01,315 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, जो एक नया शिखर है।

चांदी की कीमतों (Silver Prices ने 19 जनवरी को तेजी का नया शिखर छू लिया। एमसीएक्स पर गोल्ड फ्यूचर का भाव 3 लाख के पार निकल गया है। मजबूत इन्वेस्टर डिमांड और पॉजिटिव ग्लोबल ट्रेंड्स के चलते सोमवार को चांदी की कीमतें बढ़कर पहली बार वायदा कारोबार में 3 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गईं।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर, मार्च डिलीवरी के लिए चांदी का वायदा भाव 13,553 रुपये या 4.71 प्रतिशत बढ़कर 3,01,315 रुपये प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया।

इन 2 वजहों से उछला चांदी का भाव

मार्केट एनालिस्ट्स ने कहा कि मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड और अमेरिकी डॉलर में कमजोरी के चलते चांदी की कीमतों में उछाल आया है, जो हाल के दिनों में सोने से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट में, मार्च सिल्वर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट USD 5.81, यानी 6.56 परसेंट बढ़कर USD 94.35 प्रति औंस के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया।

मुनाफावसूली के बाद फिर आई तेजी

1 जनवरी को सिल्वर मार्च फ्यूचर्स 2,93,100 रुपये पर खुले, जबकि इसका पिछला क्लोजिंग प्राइस 2,87,762 रुपये था। कीमती धातुओं में यह बढ़त एक बहुत ही उतार-चढ़ाव वाले हफ़्ते के बाद आई है, जिसके दौरान सोने और चांदी दोनों ने कुछ प्रॉफ़िट बुकिंग से पहले रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ था।

पिछले हफ़्ते चांदी में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। MCX चांदी करीब 14 परसेंट बढ़कर 2,92,960 रुपये प्रति किलोग्राम के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। दुनिया भर में, चांदी की कीमतें $93.75 प्रति औंस के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुकी है।