Saturday, November 22, 2025
spot_img
HomeUttar PradeshAmbedkar Nagarटूटे फूटे ईंटो से शुरू हुआ निर्माण तो ग्रामीणों ने किया विरोध...
MarqueeUttar PradeshAmbedkar Nagar

टूटे फूटे ईंटो से शुरू हुआ निर्माण तो ग्रामीणों ने किया विरोध कार्य ठप

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
70

अम्बेडकरनगर। जनपद के कटेहरी ब्लॉक के खजूर डीह गांव में ब्लॉक प्रमुख के कोटा से कराए जा रहे निर्माण कार्य में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों ने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाते हुए कार्य को रुकवा दिया है। उनका कहना है कि निर्माण कराने वाले चहेते ठेकेदारों द्वारा निम्न स्तर की ईंटें मंगाई गईं, जो टूटे–फूटे हालत में थीं और मानकों के बिल्कुल विपरीत थीं।

ग्रामीणों के अनुसार, जैसे ही घटिया सामग्री की जानकारी मिली, वे बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। वहां रखी ईंटें बदहाल अवस्था में दिखाई दीं, जिसके बाद ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए कार्य को तुरंत बंद करा दिया। उनका कहना है कि यदि शुरुआत से ही ऐसी ईंटों का प्रयोग होगा तो भविष्य में सड़क अथवा संबंधित निर्माण कुछ ही समय में जर्जर होकर बेकार हो जाएगा।

ग्रामीणों ने बताया कि विकास कार्य जनता के हित के लिए होते हैं, लेकिन घटिया निर्माण से सरकारी धन की बर्बादी के साथ-साथ लोगों को परेशानी ही झेलनी पड़ती है। हालांकि अभी ग्रामीणों ने किसी अधिकारी को लिखित शिकायत नहीं दी है, लेकिन चेतावनी दी है कि यदि मानकों के अनुसार बेहतर सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई तो वे सामूहिक रूप से प्रकरण को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे।

मामले पर जिम्मेदार अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन ब्लॉक प्रमुख का फोन रिसीव नहीं हुआ। कटेहरी बीडीओ से संपर्क करने का प्रयास किया गया, किंतु उनका मोबाइल फोन नेटवर्क से बाहर मिला। वहीं सीडीओ कार्यालय की ओर से बताया गया कि अधिकारी मीटिंग में व्यस्त हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों का मौन कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। गांव में इस मुद्दे को लेकर व्यापक चर्चा है और ग्रामीण पारदर्शी जांच व गुणवत्तापूर्ण निर्माण की मांग कर रहे हैं। फिलहाल कार्य पूरी तरह ठप है और ग्रामीण स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं।

Previous article
धान क्रय केंद्र पर बोरी का संकट से किसान परेशान केंद्र प्रभारी की लापरवाही उजागर
Next article
एस एस पी ने थाना फ्रेण्डस कालोनी के जीर्णोद्धार का किया उद्घाटन
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved