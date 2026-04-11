‘दो देशों से ज्यादा हमारे पास है तेल’, ईरानी वार्ता के बीच ट्रंप का बड़ा दावा; क्या है अमेरिका की प्लानिंग?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बेहतर और सबसे बड़ा तेल भंडार है, जो अगली दो बड़ी तेल अर्थव्यवस्थाओं से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में खाली तेल टैंकर अमेरिका आ रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि बड़ी संख्या में खाली तेल टैंकर अमेरिका की ओर बढ़ रहे हैं, जहां वे तेल और गैस भरेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बेहतर और सबसे बेहतर तेल है।

ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका के पास तेल का भंडार दुनिया की अगली दो सबसे बड़ी तेल अर्थव्यवस्थाओं को मिलाकर भी ज्यादा है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है।

उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुनिया के सबसे बड़े खाली टैंकर अमेरिका आ रहे हैं और यहां से तेजी से तेल लेकर वापस जाएंगे।

ट्रंप का बड़ा दावा

डोनल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका न सिर्फ तेल की मात्रा में आगे है, बल्कि गुणवत्ता के मामले में भी अन्य देशों से बेहतर है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए तैयार है और दूसरे देशों को तेल आपूर्ति के लिए आमंत्रित किया।

इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भी शुरू हो गई है, जो पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान की ओर से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबाफ और अन्य नेता शामिल हैं। ईरान ने बातचीत से पहले शर्त रखी है कि लेबनान में युद्धविराम हो और उसके रोके गए फंड जारी किए जाएं।

कड़ी सुरक्षा के बीच चल रही वार्ता

इस बातचीत को लेकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सड़कों को सील कर दिया गया है और शहर में सामान्य गतिविधियां सीमित हो गई हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब एक महीने से ज्यादा समय से चल रहे संघर्ष के बाद दोनों देश स्थायी समाधान की कोशिश कर रहे हैं।