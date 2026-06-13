RD Burman Biopic: संगीत जगत के ‘बादशाह’ की कहानी उतरेगी पर्दे पर, Don 3 विवाद के बीच ये एक्टर बनेगा ‘पंचम दा’?

भारतीय सिनेमा के लीजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर आर डी बर्मन (RD Burman) की बायोपिक बनने जा रही है जिसे ‘एम एस धोनी’ फेम निर्देशक नीरज पांडे बनाने जा रहे हैं।

‘भाग मिल्खा भाग’ और ‘तूफान’ जैसी फिल्मों में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद, फरहान अख्तर अब एक और चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए तैयार हो रहे हैं। अभिनेता-फिल्म निर्माता महान संगीतकार आरडी बर्मन, जिन्हें पंचम दा के नाम से जाना जाता है, की बायोपिक में नजर आ सकते हैं।

लीजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर पर बनेगी बायोपिक

यह फिल्म भारत के सबसे प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक को एक भव्य श्रद्धांजलि के रूप में बनाई गई है। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘नीरज पांडे पिछले कुछ समय से आरडी बर्मन (RD Burman) की बायोपिक पर काम कर रहे हैं और लेखन का काम तेजी से चल रहा है। फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) महान संगीतकार की भूमिका निभाने के लिए बातचीत कर रहे हैं और पंचम दा की यात्रा को बड़े पर्दे पर लाने की संभावना से बेहद उत्साहित हैं। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, तो उन्हें किरदार में उतरने के लिए व्यापक तैयारी से गुजरना होगा’।

कब तक फ्लोर पर जाएगी फिल्म

निर्माता कई प्रतिष्ठित आरडी बर्मन गानों के अधिकार सुरक्षित करने में भी कामयाब रहे हैं, जिनसे कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। आरडी बर्मन की बायोपिक के निर्माता इसे 2026 के अंत तक फ्लोर पर ले जाने की योजना बना रहे हैं।

नीरज पांडे एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी और मणिकर्णिका के निर्माता कमल जैन के साथ फिल्म का निर्देशन और को-प्रोड्यूस करेंगे। स्क्रिप्टिंग और प्री-प्रोडक्शन चरण तय होने के बाद आधिकारिक घोषणा की उम्मीद है।

आर डी बर्मन के बारे में

हिंदी फिल्म संगीत इंडस्ट्री के सबसे सफल संगीत निर्देशकों में से एक राहुल देव बर्मन (आरडी बर्मन) का 4 जनवरी 1994 को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 1960 से 1990 के दशक तक, बर्मन ने 331 फिल्मों के लिए संगीत रचना की।

बर्मन ने महान गायकों किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले और मोहम्मद रफी के साथ किया। उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी और गुलजार जैसे गीतकारों के साथ भी बड़े पैमाने पर काम किया, जिनके साथ उन्होंने अपने करियर में कुछ सबसे यादगार गाने बनाए। उपनाम पंचम, वह संगीतकार सचिन देव बर्मन और उनकी बंगाली गीतकार पत्नी मीरा देव बर्मन के इकलौते बेटे थे।