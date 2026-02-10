शाहिद कपूर की O’Romeo में विक्रांत मैसी ने किया फ्री में काम, तमन्ना भाटिया ने भी नहीं ली फीस, क्या है वजह?

Vikrant Massey Did not Charged Any Fees For O’Romeo: विशाल भारद्वाज ने खुलासा किया है कि विक्रांत मैसी ने ओ रोमियो में काम करने के लिए कोई फीस नहीं ली है। आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है।

ओ रोमियो 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है और यह 13 फरवरी, 2026 को रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म में दिलचस्प कास्ट है और इसे विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी के साथ, फिल्म में विक्रांत मैसी और तमन्ना भाटिया भी हैं।

विशाल भारद्वाज ने किया खुलासा

अब हाल ही में फिल्म की कास्ट में शामिल विक्रांत मैसी को लेकर खबर आ रही है कि उन्होंने फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ली है। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक विशाल ने बताया कि विक्रांत ने कई साल पहले इस फिल्म के लिए हामी भर दी थी, जब वह इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। तब से, एक्टर ने अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है, जिसमें 12th फेल से मिली जबरदस्त सफलता भी शामिल है।

विक्रांत मैसी ने क्यों नहीं ली फीस

पता चला कि जब भारद्वाज ने दोबारा मैसी से बात की तो उन्होंने अपना कमिटमेंट पूरा किया और असल में, कोई भी मेहनताना लेने से मना कर दिया। उन्होंने डायरेक्टर को बताया कि कैसे मकबूल ने उन्हें एक एक्टर के तौर पर आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया और इसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म में रोल करना उन्हें एक ट्रिब्यूट जैसा लगा और इसलिए, अपनी फिल्मों की लाइनअप को देखते हुए बिजी शेड्यूल होने के बावजूद, उन्होंने फिल्म के लिए 8-9 दिन शूटिंग की।

तमन्ना ने भी नहीं ली फीस

तमन्ना के बारे में भारद्वाज ने बताया कि वह बिना कोई पैसा लिए फिल्म का हिस्सा बनने के लिए कैसे मान गईं और भले ही बजट एक लिमिट थी, उनका रोल सिर्फ फाइनेंशियल पहलू के बारे में नहीं था। असल में, भले ही ओ रोमियो में उनका रोल छोटा हो, लेकिन उनका कैरेक्टर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट लाता है और वह लगभग 12 दिनों तक फिल्म की शूटिंग के लिए मान गईं। इसके अलावा, वह कैरेक्टर को बेहतर ढंग से समझने के लिए वर्कशॉप और रिहर्सल का भी हिस्सा थीं।

ओ रोमियो की बात करें तो, इस मूवी में दिशा पटानी, अविनाश तिवारी, फरीदा जलाल और नाना पाटेकर भी हैं। जब से फिल्म का टीजर आया है, तब से यह मूवी सुर्खियों में है और क्योंकि यह मूवी हुसैन उस्तारा की जिंदगी पर आधारित है, इसलिए यह बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी में भी शामिल रही। जिन्हें नहीं पता, शाहिद एक हिटमैन का रोल निभा रहे हैं जो मुंबई के अंडरवर्ल्ड में प्यार और हिंसा के बीच फंसा हुआ है।