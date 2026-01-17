Saturday, January 17, 2026
भव्य रूप से मनेगा उत्तर प्रदेश दिवस-2026

तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में हुई बैठक

जौनपुर। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में “उत्तर प्रदेश दिवस-2026” का आयोजन 24 से 26 जनवरी, 2026 तक भव्य एवं गरिमामय रूप से किया जाएगा। आयोजन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश दिवस-2026 के सफल आयोजन हेतु मुख्य विकास अधिकारी जौनपुर को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उनके निर्देशन में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व), परियोजना निदेशक (डीआरडीए), जिला विकास अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, उपायुक्त उद्योग, जिला पंचायत राज अधिकारी सहित अन्य विभागों को आयोजन से संबंधित दायित्व सौंपे गए हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि आयोजन के अंतर्गत जनपद स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य एवं लोक गायन, कवि सम्मेलन, नाट्य प्रस्तुतियां, गोष्ठियां, प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी, वाद-विवाद एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, औद्योगिक विकास, पर्यटन, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार सृजन से जुड़ी उपलब्धियों को प्रदर्शनी व स्टॉल के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश दिवस-2026 के अवसर पर स्थानीय कलाकारों, साहित्यकारों, विद्यार्थियों, प्रगतिशील किसानों एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को मंच प्रदान कर उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित किया जाएगा। कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक समरसता और विकास यात्रा को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय स्थापित करते हुए सौंपे गए दायित्वों का समयबद्ध, सुव्यवस्थित एवं प्रभावी ढंग से निर्वहन सुनिश्चित करें, ताकि उत्तर प्रदेश दिवस-2026 का आयोजन जनपद में पूर्ण गरिमा, उत्साह और जनसहभागिता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके। इसी क्रम में जनपद की सभी तहसीलों में भी उत्तर प्रदेश दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा।

बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) परमानंद झा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रभात, परियोजना निदेशक के.के. पांडे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

