Saturday, January 17, 2026
spot_img
HomeMarqueeसरकारी योजनाओं के लाभ के लिए किसानों को बनवानी होगी फार्मर आईडी...
MarqueeUttar Pradesh

सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए किसानों को बनवानी होगी फार्मर आईडी : डीएम

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
74

आजमगढ़। जनपद में किसान हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए फार्मर रजिस्ट्री कार्यक्रम के प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है।

उप कृषि निदेशक आजमगढ़ आशीष कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी महोदय आजमगढ़ द्वारा खंड विकास अधिकारियों को जारी निर्देश के क्रम में जनपद स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में पी0एम0किसान से सम्बन्धित अवशेष बचे लगभग 170000 (एक लाख सत्तर हजार) किसानों का विकास खंडवार डेटा संकलित कर सभी संबंधित अधिकारियों एवं कार्मिकों को उपलब्ध करा दिया गया है।

यह स्पष्ट किया गया है कि फार्मर रजिस्ट्री प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों सहित जनपद के समस्त पात्र किसानों की अनिवार्य रूप से तैयार की जानी है। निर्धारित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर कार्मिकों की ड्यूटी लगाते हुए, पंचायत सचिव को क्लस्टर नोडल अधिकारी नामित किया गया है। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (कृषि) को ब्लाक नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है।

प्रत्येक खंड विकास अधिकारी को ब्लाक पर्यवेक्षक नामित करते हुए उन्हें कार्य की नियमित निगरानी एवं समीक्षा के साथ-साथ दैनिक प्रगति प्रेषित किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जनपद स्तरीय अधिकारियों को दो-दो विकास खंडों का आवंटन करते हुए पर्यवेक्षण/निरीक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिससे कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति सुनिश्चित की जा सके।

जिलाधिकारी महोदय एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने-अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा से निर्वहन करें, ताकि कोई भी पात्र किसान फार्मर रजिस्ट्री से वंचित न रहे। कार्य में शिथिलता अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Previous article
भव्य रूप से मनेगा उत्तर प्रदेश दिवस-2026
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved