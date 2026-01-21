UP Police: यूपी पुलिस SI ASI एप्लीकेशन फॉर्म में कल तक करेक्शन का मौका

यूपीपीआरपीबी द्वारा उत्तर प्रदेश एसआई एवं एएसआई भर्ती के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो है। जिन उम्मीदवारों से फॉर्म भरने में गलती हो गई है वे कल यानी 22 जनवरी सुबह 6 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं।

यूपी में सब इंस्पेक्टर (कॉन्फिडेंशियल), असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर (क्लर्क/ अकाउंट्स) भर्ती के लिए आवेदन करने वाले ऐसे उम्मीदवार जिसने फॉर्म भरने में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है उनको उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की द्वारा सुधार का एक मौका दिया गया है। अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म में कल यानी 22 जनवरी सुबह 6 बजे तक करेक्शन कर सकते हैं।

यूपी पुलिस विभाग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक फॉर्म में सुधार के लिए केवल एक ही मौका मिलेगा, ऐसे में उम्मीदवार सावधानीपूर्वक अच्छे से एक बार में ही फॉर्म में मॉडिफिकेशन कर लें। आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 दिसंबर 2025 से 19 जनवरी 2026 तक पूरी की गई थी।

फॉर्म में सुधार करने का तरीका

उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म में स्वयं ही सुधार कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए यहां करेक्शन करने की स्टेप्स बताई जा रही हैं-

सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर करेक्शन के लिंक पर क्लिक करें।

इसके बाद apply.upprpb.in पर जाकर रजिस्टर्ड अकाउंट केडेंशियल अथवा आधार आई०डी० अथवा डिजीलॉकर के माध्यम से अपने अकाउंट में लॉगिन करें।

इसके बाद उसमें दिए गये Application History के Modify Details टैब /सेक्शन में जाकर अपने विवरण में संशोधन (Modification) करें।

ध्यान रखें कि अभ्यर्थी आवेदन पत्र में ओ०टी०आर० से प्राप्त किये गये (Fetch) विवरण तथा अपलोडेड फोटो को संशोधित नहीं कर सकेंगे।

UP Police SI ASI Application Correction window Link

किसी प्रकार की समस्या होने पर यहां से लें मदद

अगर किसी अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में संशोधन करने में दिक्कत हो रही हो तो वे हेल्प लाइन नंबर- 1800 9110005 पर प्रातः 10:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

कितने पदों पर होनी है भर्ती

यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) की ओर से इस भर्ती के जरिए कुल 537 पदों पर भर्ती की जाएगी। कुल पदों में से पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) के लिए 112 पद, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) के लिए 311 एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के लिए 114 पद आरक्षित हैं। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।