Wednesday, January 21, 2026
होटल से 5 दिन बाद बाहर निकले शिंदे के 29 पार्षद, अब दिल्ली में होगा BMC मेयर पर फैसला

By Priyanka Sharma
महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच मेयर पद को लेकर खींचतान जारी है। बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद बांद्रा के होटल ताज लैंड्स एंड में रुके शिवसेना (शिंदे गुट) के 29 पार्षद पांच दिन बाद बाहर आ गए हैं। अब बृहन्मुंबई महानगरपालिका के मेयर पद पर फैसला दिल्ली में होने की संभावना है, जिसके लिए दोनों दलों के नेता दिल्ली पहुंच गए हैं।

महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच सत्ता की खींचतान जारी है। दरअसल बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से शिवसेना के 29 पार्षद बांद्रा के होटल ताज लैंड्स एंड में रुके हुए थे। लेकिन पांच दिन बाद मंगलवार शाम को वे होटल से निकल गए।

क्या थे चुनावी नतीजे?

बीएमसी में कुल 227 सीटें हैं। बीजेपी को इसमें 89 सीटें और शिवसेना को 29 सीटें मिली थी। दोनों पार्टी मिलकर बहुमत के जादुई आंकड़े को छू रही है। लेकिन इससे पहले की महायुति की ओर से मेयर के नाम पर सहमति बने शिवसेना ने अपने पार्षदों को होटल में भेज दिया। शिवसेना की ओर से इसका तर्क दिया गया कि पार्षदों को ओरिएंटेशन वर्कशॉप के लिए होटल में ठहरने के लिए कहा गया था।

एकनाथ शिंदे चाहते हैं अपना मेयर?

शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने इससे पहले इशारा कर दिया है वे अपनी पार्टी से मेयर बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी से शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की जन्मशती वर्ष की शुरुआत हो रही है। शिवसैनिकों की इच्छा है कि इस मौके पर BMC में शिवसेना का मेयर होना चाहिए।

उन्होंने याद दिलाया कि BMC चुनाव शिवसेना और बीजेपी ने गठबंधन में लड़ा था। जिन नगर निगमों में शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, वहां महायुति का ही मेयर बनेगा।

दिल्ली में निकलेगा BMC का रास्ता?

BMC मेयर पद का समाधान दिल्ली में होने की संभावना है। इस बाबत बीजेपी और शिंदे सेना के नेता मंगलवार को दिल्ली पहुंच गए हैं। इसमें सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम और शिंदे सेना के नेता राहुल शेवाले शामिल हैं।

