केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने गोंडा-डालीगंज पैसेंजर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी।

गोंडा। डॉलीगंज पैसेंजर ट्रेन (05065) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. नकहा जंगल से डालीगंज लखनऊ तक यह ट्रेन चलेगी कोरोना काल के समय इस ट्रेन का संचालन बंद हो गया था और अब यह लगभग 6 साल बाद शुरू की गई है. सुबह 5.40 बजे गोंडा से प्रतिदिन यह पैसेंजर ट्रेन चलेगी और 9.30 बजे डालीगंज पहुंचेगी इस दौरान केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा, देश हर बात मजबूती से कहता है और सबको सुनना पड़ता है. पहले जो भ्रष्टाचार का पैसा लूटा जाता था उसको आज देश के चौकीदार पीएम मोदी ने रोक दिया है. उसी पैसे को विकास में प्रयोग किया जाता है।

केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा की रेल मंत्री से अनुरोध के बाद आज सालों बाद यह ट्रेन शुरू हुई है। यह नई पैसेंजर ट्रेन सेवा गोंडा एवं आसपास के क्षेत्रों की जनता के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। इससे छोटे-छोटे स्टेशनों को बेहतर रेल संपर्क मिलेगा, यात्रियों को किफायती किराए में सुगम यात्रा की सुविधा प्राप्त होगी तथा छात्र, कर्मचारी, व्यापारी एवं दैनिक यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा। यह सेवा क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को भी नई गति प्रदान करेगी।

55062 डालीगंज-नकहा जंगल पैसेंजर डालीगंज से शाम 5:20 बजे चलेगी और गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर आनंदनगर, पीपीगंज होकर नकहा जंगल दूसरे दिन सुबह 04:45 बजे पहुंचेगी। 55061 नकहा जंगल-डालीगंज पैसेंजर 27 मई से नकहा जंगल से रात 11:10 बजे छूटकर दूसरे दिन डालीगंज सुबह 09:25 बजे पहुंचेगी। ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 10 एवं एसएलडी के दो सहित कुल 12 कोच लगाए जाएंगे।

इस ट्रेन सेवा के शुरू होने से सबसे अधिक लाभ छात्रों, कर्मचारियों, व्यापारियों और दैनिक यात्रियों को मिलेगा। बड़ी संख्या में लोग रोजाना रोजगार, शिक्षा और व्यापार के लिए लखनऊ तथा अन्य शहरों की यात्रा करते हैं। अब उन्हें कम किराए में सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प उपलब्ध होगा। खासकर ग्रामीण और छोटे कस्बों के लोगों के लिए यह ट्रेन जीवनरेखा साबित हो सकती है। रेल संपर्क बेहतर होने से क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। छोटे स्टेशनों के आसपास व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी, स्थानीय बाजारों को फायदा होगा और लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यात्रियों का कहना है कि इस ट्रेन के दोबारा शुरू होने से वर्षों पुरानी उनकी मांग पूरी हुई है।

कार्यक्रम के दौरान रेलवे अधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में नागरिकों की उपस्थिति रही। स्टेशन पर लोगों ने ट्रेन के दोबारा शुरू होने पर खुशी जाहिर की और सरकार का आभार व्यक्त किया। कई यात्रियों ने कहा कि यह ट्रेन न केवल सस्ती यात्रा का माध्यम है, बल्कि क्षेत्र के लोगों को राजधानी लखनऊ से जोड़ने का महत्वपूर्ण साधन भी है। गोंडा-डालीगंज पैसेंजर ट्रेन का पुनः संचालन निश्चित रूप से पूर्वांचल और तराई क्षेत्र के लाखों लोगों के लिए राहत और विकास का नया अध्याय साबित होगा। वर्षों बाद पटरी पर लौटी यह ट्रेन क्षेत्र के लोगों के लिए उम्मीद और सुविधा दोनों लेकर आई है।