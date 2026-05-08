ट्रंप का शायराना अंदाज, कहा- ईरान पर हमला प्यार की थपकी; तेहरान ने भी किया पलटवार

अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य में फिर गोलीबारी की घटना सामने आई है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।

अमेरिका और ईरान के बीच फिर एक बार गोलीबारी की घटना सामने आई है। एक तरफ जहां दोनों देशों के बीच समझौता होने की उम्मीद लग रही थी, वहीं दोनों देशों के बीच फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है।

ईरान ने अमेरिकी सेना पर होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में दो जहाजों को निशाना बनाकर और नागरिक इलाकों पर हमला करके आक्रामकता शुरू करने का आरोप लगाया। वहीं अमेरिका का कहना है कि उसने जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी की है।

अमेरिका-ईरान के बीच इन झड़पों ने सीजफायर को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं, जो पिछले एक महीने से कायम था। डोनल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा कि उल्लंघन होने के बावजूद सीजफायर अभी भी बरकरार है।

एबीसी न्यूज के साथ एक इंटरव्यू में ट्रंप ने इन उल्लंघनों को महज एक ‘प्यार की थपकी (love tap)’ बताया। ABC News की रैचल स्कॉट से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, ‘यह तो बस एक प्यार की थपकी है… सीजफायर जारी है। यह अभी भी लागू है।’

ट्रंप ने दी ईरान को वॉर्निंग

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘तीन विश्व-स्तरीय अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाज अभी-अभी गोलीबारी के बीच सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरूमध्य से बाहर निकले हैं। तीनों डिस्ट्रॉयर जहाजों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरानी हमलावरों को भारी नुकसान पहुंचा है।’

ट्रंप ने आगे लिखा, ‘वे कई छोटी नावों के साथ पूरी तरह से नष्ट हो गए, जिनका इस्तेमाल उनकी पूरी तरह से तबाह हो चुकी नौसेना की जगह लेने के लिए किया जा रहा था। ये नावें समुद्र की गहराई में डूब गई हैं।’

ट्रंप ने लिखा, ‘कोई भी सामान्य देश इन डिस्ट्रॉयर को गुजरने देता, लेकिन ईरान एक सामान्य देश नहीं है। उनका नेतृत्व पागलों के हाथों में है और अगर उन्हें कभी परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का मौका मिला, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा कर देंगे, लेकिन उन्हें वह मौका कभी नहीं मिलेगा और ठीक वैसे ही जैसे हमने आज उन्हें फिर से मार गिराया।’

ट्रंप ने आगे लिखा, ‘भविष्य में हम उन्हें और भी जोरदार तरीके से और भी ज्यादा हिंसक रूप से मार गिराएंगे, अगर वे अपनी डील पर जल्दी से हस्ताक्षर नहीं करते हैं!’

ईरान के भी सख्त तेवर

ईरान ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के तटीय जल क्षेत्र से जास्क (Jask) के पास से होर्मुज की ओर जा रहे एक तेल टैंकर को और साथ ही अमीराती बंदरगाह फुजैराह (Fujairah) के पास जलडमरूमध्य में प्रवेश कर रहे एक और जहाज को निशाना बनाया है।’

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘अगर आपको शेर के नुकीले दांत बाहर निकले हुए दिखें, तो यह मत सोचिए कि शेर मुस्कुरा रहा है।’

इस्माइल बाकाई ने ईरान को एक महाशक्ति बताया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि जब अमेरिका एक महाशक्ति है, तो ईरान पीछे क्यों नहीं हट रहा है, तो बाकाई ने कहा, ‘ईरान भी एक महाशक्ति है।’