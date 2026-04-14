Tuesday, April 14, 2026
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शहीदों को श्रद्धांजलि दी मौन धारण कर शोक परेड का हुआ आयोजन

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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इटावा। सम्पूर्ण भारत में अग्निशमन स्मृति दिवस मनाया जा रहा है एवं आज से ही अग्नि सुरक्षा सप्ताह भी प्रारम्भ हो रहा है इसी के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में जाकर दिनांक 14 अप्रैल 1944 को मुम्बई बंदरगाह पर एस.एस फोर्ट स्टिकिन मालवाहक जहाज पर अचानक आग लग जाने के अग्निकाण्ड में शहीद हुए 66 अग्निशमन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गयी एवं जनपद के समस्त फायर स्टेशनों पर शोक परेड का आयोजन एवं मौन धारण कर प्रभातफेरी तथा जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

उन्होंने आग से बचाव,सावधानियाँ और आग लगने पर ध्यान रखने योग्य बातों को लेकर समस्त उपस्थित कर्मियों को एवं इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अग्निकाण्ड को रोकने और बचाव के प्रति सभी कर्मियों को जागरूक करने से बताया।अन्त में उन्होंने अचानक आग लग जाने की स्थिति से बचाव के संसाधन,फायर सर्विस को पहुँचने से पहले आग पर काबू पाने एवं नुकसान को कम करने,जनहानि एवं आर्थिक नुकसान को होने से बचाने के लिये जनपद में सभी को जागरूक करने के उद्देश्य से अग्निशमन रैली को झण्डी दिखाकर अग्निशमन कर्मियों को रवाना किया गया।इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण,समस्त क्षेत्राधिकारीगण,मुख्य अग्निशमन अधिकारी,प्रभारी अग्निशमन अधिकारी सहित अन्य पुलिस के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

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Priyanka Sharma
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