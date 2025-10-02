Thursday, October 2, 2025
यूपी ग्रामीण बैंक की 126 शाखाओं में लेनदेन कार्य ठप, 10 लाख ग्राहकों पर पड़ा बड़ा असर

अमरोहा में बैंक ऑफ़ बड़ौदा में तकनीकी विलय के कारण ग्रामीण बैंक की शाखाओं में कामकाज प्रभावित हुआ है जिससे लगभग दस लाख उपभोक्ता परेशान हैं। अधिकारियों का कहना है कि 6 अक्टूबर से सेवाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। त्योहारों के समय में लेनदेन बाधित होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

अमरोहा। इस समय त्योहारी सीजन चल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में तकनीकी मर्जर का कार्य चल रहा है। जिसकी वजह से जनपद में यूपी ग्रामीण बैंक की 126 शाखाओं में सभी लेनदेन सेवाएं चार अक्टूबर तक बाधित की गई हैं, लेकिन पांच को रविवार अवकाश होने की वजह से भी कोई कार्य नहीं होगा। छह अक्टूबर को ही बैंक की सेवाएं बहाल हाेने का दावा अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। बैंक की सेवाएं बाधित होने से करीब दस लाख उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं।

कुछ दिन पहले सरकार ने बैंकों के विलय की कार्रवाई की थी। प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का विलय बैंक आफ बड़ौदा में कर दिया गया था। इसके बाद उसका नाम यूपी ग्रामीण बैंक हो गया था। लेकिन, उसका अभी तक तकनीकी मर्जर नहीं हो पाया था। गत एक अक्टूबर की शाम पांच बजे के बाद तकनीकी मर्जर की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। जिसे देखते हुए बैंक ने ग्राहकों को संदेश भेजकर चार अक्टूबर तक सभी प्रकार के लेनदेन बंद होने जानकारी दी थी। इसमें यूपीआई, एईपीएस (आधार इनेबल्ड सिस्टम) और एटीएम कार्ड से लेनदेन की सेवाएं शामिल हैं।

यहां बता दें कि जिले में यूपी ग्रामीण बैंक की 120 शाखाएं हैं। जिनसे करीब दस लाख उपभोक्ता जुड़े हुए हैं। बैंक शाखाओं में लेनदेन सेवाएं बंद होने की वजह से उपभोक्ता परेशान हो गए हैं क्योंकि, इस समय त्योहारों का दौर चल रहा है। सभी को पैसे की आवश्यकता है। धनराशि न मिलने के कारण सभी परेशान हैं।

उपभोक्ता अंकित कुमार ने बताया कि जमीन खरीदी है। उसके लिए बैंक से रुपये निकालने थे लेकिन, उसके बंद होने से समस्या खड़ी हो गई है। जैसे तैसे मसले को निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। सौरव कुमार बताते हैं कि उनका मकान बन रहा है। मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करना है। बैंक बंद होने के चलते नहीं हो पा रहा है।

“उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का तकनीकी मर्जर बैंक आफ बड़ौदा में किया जा रहा है। जिसके चलते चार अक्टूबर तक बैंक की सभी लेनदेन सेवाएं बंद हैं और पांच को रविवार है। इसलिए छह अक्टूबर को ही सेवाएं बहाल होंगी।- मनोनीत कुमार, प्रबंधक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

