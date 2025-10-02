Thursday, October 2, 2025
यूपी में बंद रहेंगी शराब की दुकानें, DM ने कर दिया क्लियर- तोड़ा नियम तो ये कार्रवाई पक्की

लखनऊ में गांधी जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी ने शराब की सभी दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है। आदेश का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई है। होटलों और रिसॉर्ट्स को भी आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं और अवैध शराब की बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने के लिए कहा गया है।

लखनऊ। गुरुवार को जिले में शराब की सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। दो अक्टूबर को गांधी जयंती पर शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश जिलाधिकारी विशाख जी ने जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि अगर कहीं पर भी शराब की दुकान खुली पाई गई तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।

डीएम ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए है कि गांधी जयंती पर जिले में शराब की किसी तरह की बिक्री नहीं होने पाए। अगर कहीं पर शराब की अवैध बिक्री होती पाई तो सख्त कार्रवाई होगी। होटलों और रिसोर्ट को भी निर्देश दिए गए हैं कि उनके यहां भी आदेशों का पालन पूरी सख्ती से कराया जाए।

अगर किसी तरह शराब परोसे जाने की सूचना मिली तो कार्रवाई होगी। डीएम ने पुलिस को भी अवैध शराब की बिक्री पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।लखनऊ में एक हजार से अधिक अग्रेजी, देसी, बीयर और माडल शाप हैं।

बंदी के दौरान बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से शराब की बिक्री की जाती है जो आबकारी विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। बंदी के दौरान तस्कर हरियाणा और दूसरे राज्यों की शराब कम दामों पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। कई दुकानदार भी शराब के इस अवैध कारोबार में शामिल है।

कुछ दिन पूर्व ही आबकारी विभाग ने ही छापा मारकर दुकानों से बाहर की शराब बेचे जाने का मामला पकड़ा था दरअसल हरियाणा से आने वाली शराब काफी कम दामों पर मिलती है जो यहां पर अधिक दरों पर बेची जाती है हरियाणा से शराब लखनऊ होकर देश के दूसरे राज्यों को भेजी जाती है। आबकारी विभाग ने ट्रांसपोर्ट कर दूसरे राज्यों खासकर बिहार जा रही शराब की खेप कई बार पकड़ी है।

