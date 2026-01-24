आज के नेताओं को नेता जी सुभाषचंद्र बनने की जरूर- दिलीप

गाजीपुर। नगर के शास्त्री नगर कॉलोनी स्थित साहित्य उन्नयन संघ के जिला कार्यालय में नेता जी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के पूर्व संध्या पर संस्था के संस्थापक अध्यक्ष दिलीप कुमार चौहान ‘बागी’ के नेतृत्व में, संगठन के मुख्य संरक्षक प्रोफेसर अजय कुमार सिंह के संयोजन एवं प्रोफेसर समरेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में विचार गोष्ठी वक्ताओं ने नेता जी के संघर्ष, योगदान एवं राष्ट्रप्रेम पर प्रकाश डाला गया। दिलीप कुमार चौहान बागी ने कहा कि देश को सुरक्षित रखने के लिए आज के नेताओं को नेता जी सुभाष चंद्र बनाने की जरूरत है। प्रोफेसर अजय‌ कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों के राजकुमार के रूप में देखा है।

प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव ने अपने वक्तव्य में कहा कि नेता जी ही वह व्यक्ति हैं जिसने सर्वप्रथम गांधी जी को राष्ट्रपिता से संबोधन किया। प्रोफेसर समरेंद्र मिश्रा ने गांधी जी से लेकर नेता जी तक तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को एक दूसरे का पूरक बताया। स्कॉलर्स एकेडमी स्कूल गाजीपुर के प्रिंसिपल श्री सीताराम भारद्वाज जी ने कहा कि नेता जी की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम नेता जी के जीवन मूल्यों का अनुसरण करें। सीनियर प्रोफेसर (डॉ.) लव जी सिंह ने नेता जी को मां भारती का बहादुर सपूत बताया। गाजीपुर मेडिकल फोरम के उपाध्यक्ष डॉ. राजेश सिंह ने नेता जी को गुलामी रूपी महामारी के विरुद्ध एक असरदार वैक्सीन बताया। कार्यक्रम का संचालन दिलीप कुमार चौहान द्वारा किया गया।