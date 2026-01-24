सामूहिक विवाह में 228 जोड़ों की शादी कराई गई,06 मुस्लिम जोड़े भी शामिल थे

इटावा। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा उ0प्र0 धर्मवीर प्रजापति की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम नुमाइश पंडाल में सम्पन्न कराया गया।जिसमें कुल 228 जोड़ों की शादी करायी गयी,जिसमें से 06 मुस्लिम जोड़े शामिल थे।सभी जोड़ों की कन्याओ ने अपने-अपने वर को मालायें पहनाई,मुस्लिम कन्याओं का काज़ी द्वारा मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार एवं हिन्दू कन्याओ का विवाह हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सभी रस्में अदा कर करायी गयी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंत्री जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि सामूहिक विवाह में शादी करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए बल्कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए।उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मंत्री,अधिकारी व जनप्रतिनिधिगण सभी जोड़ो को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित रहते हैं। उन्होंने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों की शादी की चिंताओं से मुक्त किया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनार्न्तगत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जरूरतमन्द,निराश्रित,निर्धन परिवारों को शासन द्वारा 1 लाख रू0 की धनराशि स्वीकृत है,जिसमें कन्या को अनुदान के रूप में 60,000 हजार रू0 खाते के माध्यम से प्रदान किये जा रहे है,इसके साथ 25000 हजार रू0 का सामान दिया जाता है एवं 15000 रुपए खाना आदि व्यवस्था में किया जाता है साथ ही उन्होंने कहा कि अब गरीब परिवारों को बेटियों की शादी के लिए घर से रुपया लगाने की जरूरत नहीं है।

विधायक सदर श्रीमती सरिता भदौरिया ने सभी वर, बधुओ को आशीर्वाद देेते हुए कहा कि सभी जोड़े सलामत रहें आगे आने वाला आप सबका जीवन सुखमय हो यही कामना है।उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गरीब,निर्धन,परिवारो की पुत्रियों की शादी कराने का लिया गया निर्णय बहुत ही सराहनीय है।कार्यक्रम का संचालन डॉ0निर्मल चन्द्र बाजपेई द्वारा किया गया।उक्त अवसर पर विधायक सदर श्रीमती सरिता भदौरिया,जिलाध्यक्ष बी0जे0पी0अन्नू गुप्ता,पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्य,पूर्व सांसद प्रेमदास कठेरिया, महामंत्री शिवाकांत चौधरी,महामंत्री प्रशांत राव चौबे,जिलाधिकारी शुभ्रान्त कुमार शुक्ल,मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार गौतम,जिला विकास अधिकारी राकेश प्रसाद,जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल, जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास प्रिया शर्मा सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।