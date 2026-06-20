फादर्स डे का अमूल्य उपहार: 49 वर्षीय पिता की जान बचाने के लिए किशोर ने दान की किडनी

अधिकांश माता-पिता के लिए, अपने बच्चों को भविष्य देना जीवन भर की प्रतिबद्धता होती है। भूमिकाओं के एक अनुकरणीय बदलाव में, एक 18 वर्षीय बेटे ने अपनी एक किडनी दान करके अपने पिता को जीवन का दूसरा मौका दिया है, जिसे डॉक्टरों ने एक जटिल सर्जरी बताया है।

21 जून को फादर्स डे से पहले, 49 वर्षीय व्यवसायी आबिद रज़ा और उनके बेटे अली की कहानी पारिवारिक बंधनों की एक प्रेरक याद के रूप में उभरी है। आबिद एक दुर्लभ ऑटोइम्यून विकार के कारण तेजी से बढ़ने वाले किडनी फेल्योर से जूझ रहे थे, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अपने ही ऊतकों पर हमला करती है। इस स्थिति ने उनकी किडनी को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे वह नियमित डायलिसिस पर निर्भर हो गए थे।

आबिद ने याद करते हुए कहा, “मार्च 2025 में, मुझे किडनी से संबंधित जटिलताएं विकसित हुईं और मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। मुझे सप्ताह में तीन बार डायलिसिस से गुजरना पड़ता था।” जैसे-जैसे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया, दीर्घकालिक जीवन और जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए किडनी प्रत्यारोपण ही उनकी सबसे अच्छी उम्मीद बन गया। हालाँकि, एक उपयुक्त दाता खोजना मुश्किल साबित हुआ।

तभी उनका बेटा आगे आया। अपनी बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं में 92% अंक प्राप्त करने के बाद बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल करने की तैयारी कर रहे अली ने डोनर (दाता) के रूप में स्वेच्छा से आगे आने में संकोच नहीं किया।

आबिद रज़ा (दाएं) अपने बेटे अली के साथ

अली ने कहा, “कोई अन्य विकल्प नहीं था। मेरे पिता की स्थिति बिगड़ रही थी और मैं परिवार में उपलब्ध सबसे अच्छा मैच था। सोचने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। मुझे पता था कि मुझे यह करना है।”

हालाँकि, चिकित्सा परीक्षणों ने एक बड़ी बाधा का खुलासा किया। अली का ब्लड ग्रुप बी-पॉजिटिव था, जबकि उनके पिता का ओ-पॉजिटिव था – एक ऐसा संयोजन जो आमतौर पर चिकित्सकीय रूप से प्रत्यारोपण को असंगत बना देता है।

सामान्य परिस्थितियों में, प्राप्तकर्ता की प्रतिरक्षा प्रणाली डोनर की किडनी को बाहरी मान सकती है और उस पर हमला कर सकती है, जिससे इसे अस्वीकार (rejection) कर दिया जाता है। पटपड़गंज के मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों ने एबीओ-असंगत (ABO-incompatible) किडनी प्रत्यारोपण नामक एक उन्नत प्रक्रिया का विकल्प चुना।

एबीओ रक्त-समूह प्रणाली को संदर्भित करता है। ऐसे मामलों में, डॉक्टर प्राप्तकर्ता के एंटीबॉडी – प्रोटीन जो सामान्य रूप से दान किए गए अंग पर हमला करते हैं – को कम करने के लिए विशेष उपचार का उपयोग करते हैं। डीसेंसिटाइजेशन के रूप में जानी जाने वाली इस प्रक्रिया में अक्सर प्लाज्माफेरेसिस शामिल होता है, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जो रक्त से हानिकारक एंटीबॉडी को फिल्टर करती है, साथ ही सर्जरी से पहले और बाद में प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को दबाने वाली दवाएं भी दी जाती हैं।

अस्पताल में नेफ्रोलॉजी के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. रवि कुमार सिंह ने कहा, “एबीओ-असंगत प्रत्यारोपण प्रत्यारोपण चिकित्सा में प्रमुख प्रगतियों में से एक है जो हमें उन रोगियों को आशा प्रदान करने की अनुमति देता है जिन्हें अन्यथा उपयुक्त दाता खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।”

यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी के वरिष्ठ निदेशक डॉ. परेश जैन ने कहा कि यह मामला न केवल इसमें शामिल चिकित्सा चुनौती के कारण, बल्कि “इतने कम उम्र के डोनर द्वारा दिखाई गई असाधारण प्रतिबद्धता” के कारण भी अलग है। उन्होंने आगे कहा, “अंग दान उदारता का एक गहरा कार्य है, और अली का निर्णय उल्लेखनीय साहस और परिपक्वता को दर्शाता है।”

प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक किया गया। दान की गई किडनी ने सर्जरी के तुरंत बाद काम करना शुरू कर दिया, जो एक सकारात्मक संकेत है जिसे ‘गुड ग्राफ्ट फंक्शन’ के रूप में जाना जाता है। डोनर सर्जरी के चार दिन बाद अली घर लौट आए, जबकि आबिद को एक सप्ताह के भीतर छुट्टी दे दी गई।

Courtesy: The Times of India