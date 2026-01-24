Saturday, January 24, 2026
कांग्रेसियों ने मनाई सुभाष चंद्र बोस की जयंती

इटावा। ग़ुलाम देश में आज़ादी की चिंगारी फूंकने वाले सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से जाना गया।उन्होंने जो नारा दिया था ‘तुम मुझे खून दो-मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा’ आज भी देश के हर नागरिक व युवाओं के दिलों पर अंकित है।उक्त उद्गार ज़िला एनएसयूआई अध्यक्ष आसिफ जादरान ने नेता जी सुभाषचंद्र बोस की जयंती पर नुमाइश मैदान स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए व्यक्त किए।

प्रदेश महासचिव अंशुल यादव ने कहा कि आज देश जिन हालतों से गुज़र रहा है ऐसे में नेताजी के बताए हुए रास्ते पर एक बार फिर सभी युवाओं को अमल करने की आवश्यकता है।सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने वालों में प्रमुख रूप से सचिव सुहेल वारसी,सोनू कुमार,बेटू पंडित,राहुल सिंह आदि युवा कांग्रेसी उपस्थित रहे।

