अल्ट्रासाउंड मशीन चलाये जाने तथा महिला चिकित्सक की नियुक्ति की मांग

उरई (जालौन)। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड मशीन को किन-किन दिवस में चलाई जाती है इसके लिए सूचना पट पर जानकारी अंकित किए जाने तथा महिला चिकित्सक की लंबी छुट्टी पर जाने पर नई महिला चिकित्सक की नियुक्ति किए जाने को लेकर समाजसेवी ने जिला अधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सोपा। बागवान सेवा समिति के अध्यक्ष अशफाक राइन, अधिबक्ता ब्रजमोहन कुशवाहा आदि ने उप जिला अधिकारी हेमंत पटेल को जिला अधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन सौंपते हुए लिखा की शासन द्वारा नगर तथा क्षेत्र की जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए अल्ट्रासाउंड मशीन जालौन अस्पताल में पहुंचाई,लेकिन अस्पताल कर्मचारियों की लापरवाही के चलते मरीज तथा उनके तीमारदारों को यह मालूम नहीं है की मशीन किन-किन दिनों पर चलती है, जिसको लेकर लोग परेशान है तथा उन्हें उरई मुख्यालय भागना पड़ता है, इसकी जानकारी के लिए अस्पताल की दीवारों या सूचना पट पर उसके चलने के दिन की सूचना लिखी जाएं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके अलावा जालौन में तैनात महिला चिकित्सक डॉक्टर गरिमा सिंह लंबी छुट्टी पर गई है, उनके स्थान पर कोई भी महिला चिकित्सक न होने पर नगर तथा क्षेत्र की दूर दराज की गर्भवती महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उक्त स्थान पर कोई नई महिला चिकित्सक तैनात कर जनहित में कार्य करे।