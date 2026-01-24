इमाम हुसैन के जन्मदिन पर हुआ निःशुल्क जलपान वितरण

गोरखपुर। इस्लाम धर्म के आखरी नबी मोहम्मद साहब के नवासे व कर्बला के अमर शहीद हज़रत इमाम हुसैन (अस) के जन्म दिवस के मौके पर गोलघर चेतना तिराहे पर निःशुल्क जलपान का विरतण अली ब्वायज कमेटी द्वारा किया गया।

इस अवसर पर मौलाना शमशाद अब्बास ने बताया कि इमाम हुसैन ने आज से लगभग 1450 वर्ष पूर्व कर्बला में शहीद होकर पूरी दुनिया को सब्र व इन्सानियत का पैगाम दिया था जो आज भी प्रसांगिक है। पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हज़रत इमाम हुसैन ने इंसानियत और इस्लाम को बचाने और मज़लूमो के हक़ के लिए अपने बहत्तर साथियों के साथ इराक़ के शहर कर्बला में सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी।

उन्होंने कहा कि इस्लाम नमाज़, रोज़ा, और हज कर साथ ही समाज के दबे- कुचलों और शोषितों को उनका हक़ दिलाने की भी बात करता है । इस्लाम के गोल्डन रूल द्वारा अच्छाइयों को बढ़ाना और बुराइयों से रोकना है। आज इमाम हुसैन के जन्मदिन है। आइए हम सब शीतल जल का उपयोग करके यह आवाहन करें कि अपने समाज वा संसार से बुराइयां व अन्याय को मिटा देंगे।

मौलाना ने कहा कि जब इमाम हुसैन को तीन दिन का भूखा प्यास कर्बला में घेरा गया तो उन्होंने यज़ीदी कमांडर से कहा कि “मैं तुम्हारी सरहदों से दूर हिंदुस्तान जाना चाहता हु जहा हैवानियत के बदले इंसानियत पायी जाती है।” जिससे यह पता चलता है कि इमाम हुसैन को भारत देश से कितना लगाव था।

इस आयोजन में प्रमुख रूप से रहबर हसन, मोहम्मद अब्बास रिज़्वी, तालिब रिज़्वी एडवोकेट, तैय्यब, सैय्यद अली रज़ा, शबाब, सयैद कायम हसन, दिलशाद हुसैन, अली अब्बास रिज़वी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम में राजू श्रीवास्तव, व्यापार मंडल अध्यक्ष नवीन जायसवाल, रज़ी अहमद, अहमर रिज़्वी एडवोकेट, अली मिर्ज़ा, सुल्तान रिज़वी, अकील रिज़वी, आगा एडवोकेट, रफत हुसैन, एजाज़ रिज़वी एडवोकेट आदि लोग मौजूद रहे।