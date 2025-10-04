Saturday, October 4, 2025
सरकारी विद्यालयो के शौचलयो मे गन्दगी नहीं होनी चाहिए : एडीएम

आजमगढ़ l जिलाधिकारी के निर्देश के अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 गंभीर सिंह की अध्यक्षता मे जिला पंचायत राज अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी व समस्त ए०डी०ओ० के साथ बैठक आयोजित की गयी। अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 ने ग्रामीण क्षेत्र में जहां नगर पालिका की सीमा समाप्त हो रही है, उन मार्गों पर साफ-सफाई के निर्देश दिये। उन्होंने सरकारी विद्यालयों में शौचालय की साफ-सफाई तथा सरकारी विद्यालयों में घास तथा खर-पतवार की सफाई अनिवार्य रूप से कराये जाने का निर्देश दिया। उन्होंने सरकारी विद्यालयों में बिजली/पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से कराये जाने का निर्देश दिया।

अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 द्वारा सरकारी विद्यालयो के भवनों की सुरक्षा का परीक्षण कराये जाने का निर्देश दिया गया। सरकारी विद्यालयों के शिक्षा को और बेहतर बनाये जाने के प्रयास पर विशेष बल देते हुए निर्देश निर्गत किया गया कि बी०एस०ए० स्वंय परीक्षण करें कि विद्यालयों में शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है अथवा नहीं, जिन विद्यालयों में शिकायत पायी जाती हैं, उन पर उच्चाधिकारीगण को संज्ञानित करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करायें। ग्रामों में तैनात सफाईकर्मियों को निर्देशित किया जाय कि ग्रामों समस्त सार्वजनिक स्थलों पर पर्याप्त साफ-सफाई की व्यवस्था हो। विशेष तौर पर सरकारी विद्यालयो के शौचलयो मे गन्दगी नहीं होनी चाहिए।

