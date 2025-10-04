Saturday, October 4, 2025
परिवार परामर्श केन्द्र” कमेटी के सदस्यों ने परिवार को बिखरने से बचाया, परिवार में लौटी खुशियां

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत परिवार परामर्श केन्द्र” कार्यक्रम का किया गया आयोजन

महोबा। मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत पुलिस अधीक्षक महोबा, प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन पर पुलिस लाइन अवस्थित सभाकक्ष में “परिवार परामर्श केन्द्र” कार्यक्रम का आयोजन महिला थाना प्रभारी म.उ.नि. निकिता शुक्ला की अध्यक्षता में समस्त सदस्यगणों की उपस्थिति में आयोजित किया गया, जिसमें पति-पत्नी के 04 ऐसे जोड़े जिनके बीच पारस्परिक परिवारिक विवाद चल रहा था।

उनकी काउंसिलिंग की गई एवं उनके मध्य संबंधित समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के निदान के लिए काउंसिलिंग, परामर्श कर उनकी समस्याओं को सुलझाया गया जिसके परिणामस्वरुप पति-पत्नी का 01 जोड़ा आपस में एक साथ रहने के लिए राजी हुए हैं, शेष को अगली तिथि में बुलाया गया है, महोबा पुलिस एवं परिवार परामर्श केन्द्र के सदस्यों के द्वारा किये गये सफल प्रयासों की सभी के परिवारीजनों ने धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया।

परिवार परामर्श के दौरान महिला हेड कांस्टेबल कल्पना सिंह, महिला कांस्टेबल रेखा देवी, महिला कांस्टेबल अनुप्रिया सहित परिवार परामर्श कमेटी से काउंसलर क्रमशः नेहा चंसौरिया, नीतू पालीवाल आदि सम्मानित सदस्यगणों की मौजूदगी सराहनीय रही।

