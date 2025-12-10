जनपद में डायल 112 को 11 नई आधुनिक गाड़ियां एसपी ने दिखाई हरी झंडी

अम्बेडकरनगर जनपद में डायल-112 को मिली 11 नई आधुनिक गाड़ियाँ, एसपी ने दिखाई हरी झंडी।

जनपद की जनता को और तेज़, सुरक्षित तथा त्वरित पुलिस सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर. शंकर ने मंगलवार को पुलिस लाइन गेट से डायल-112 की 11 नई आधुनिक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इन 11 नई गाड़ियों के बेड़े में शामिल होने से जनपद में पुलिस रिस्पॉन्स टाइम में और अधिक तेज़ी आएगी। आपातकालीन स्थिति में नागरिकों को तुरंत राहत पहुँचाई जा सकेगी।

उन्होंने डायल-112 के सभी कर्मियों को निर्देश दिए कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और मानवता के साथ करें तथा जनता की सुरक्षा व सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।एसपी ने बताया कि नई गाड़ियों से जिले में गश्त व्यवस्था मजबूत होगी, अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति को और सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्षगण तथा डायल-112 के समस्त अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।नई गाड़ियों के सड़कों पर उतरते ही जनपदवासियों ने पुलिस की इस पहल का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि अब 112 पर कॉल करने पर पुलिस कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुँच जाएगी।