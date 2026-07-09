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मुख्यमंत्री के हाथों प्रधानाचार्य हुए सम्मानित, बच्चों का बढ़ाया उत्साह, दी चॉकलेट

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अपने दो दिवसीय वाराणसी दौरे के क्रम में बड़ालालपुर स्थित टीएफसी सभागार से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा का शुभारम्भ किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि काशी की पवित्र धरा पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत करता हूं। भारत की सांस्कृतिक राजधानी, आध्यात्मिक परंपरा की धरा से योजना का शुभारंभ इस योजना को ऊंचाई पर लेे जाएगा। उन्होंने प्रदेश के 1 करोड़ 10 लाख से अधिक बच्चों के अभिभावकों के खाते में 1320 करोड़ रूपये डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण कर सभी को बधाई दी।

सीएम ने कहा कि बच्चे अबोध होते हैं उनको सही राह दिखना शिक्षक का राष्ट्रीय दायित्व के साथ उनका कर्तव्य भी है। कोई बच्चा बेहतर शिक्षा से छूटने नहीं पाए ये सभी नागरिकों के साथ अनुदेशकों, शिक्षकों का दायित्व है।निपुण भारत अभियान से बच्चों की शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार हुआ है। निपुण भारत अभियान से हर बच्चे को उसके क्षेत्र में पारंगत किया जाएगा। नींव मजबूत होगी तभी हम बड़ी मजबूत इमारत खड़ी कर सकते है। ऐसे ही बच्चों की नींव मजबूत होगी तभी भारत सशक्त होगा। उन्होंने कहा कैशलेस चिकित्सा योजना से 12 लाख शिक्षक, रसोइयां, कार्मिक लाभान्वित होंगे।

योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 12 प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापकों का सम्मान किया। स्वच्छ व हरित योजना के तहत स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, शौचालय, हाथ धुलाई, रखरखाव बेहतर विद्यालयीय वातावरण विकसित करने के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए यह विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किए गए हैं। मंच पर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री ने परिषदीय स्कूलों के बच्चों से संवाद किया। उनका नाम जाना और प्रदर्शनी में उनके द्वारा लगाए गए विभिन्न मॉडलों का अवलोकन किया। मॉडल से जुड़ी जानकारी ली और बच्चों की जिज्ञासाओं के बारे में भी जाना।

मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों की भी हौसला अफजाई की। बच्चों का उत्साह बढ़ाया और उन्हें चॉकलेट भी प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने मंच से भी बच्चों की प्रशंसा की, प्रदर्शनी में बच्चों के उत्साह की सराहना की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निपुण भारत अभियान के तहत कक्षा-3 के बच्चे वाक्य बनाने और पढ़ने में निपुण दिखने पर उनकी भाषा, अंकगणित के ज्ञान की सराहना की। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी का विजन है कि निपुण भारत अभियान में हर बच्चे को उसके क्षेत्र में योग्य व पारंगत बना सकें। क्योंकि सशक्त भवन सुदृढ़ नींव पर ही तैयार हो सकता है।

मुख्यमंत्री के समक्ष सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत बेसिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा व भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ सर्किल के सीजेएम दीपेश राज ने एमओयू का आदान-प्रदान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा सुविधा योजना के 15 लाभार्थियों को चिकित्सा कार्ड प्रदान किया। पारिवारिक लाभ का प्रतीकात्मक संदेश देने के लिए सहायक अध्यापक नरेंद्र कुमार मौर्य (प्राथमिक विद्यालय जाल्हूपुर प्रथम, चिरईगांव) के परिवार का भी चयन किया गया। सीएम ने नरेंद्र मौर्या, उनकी धर्मपत्नी राजकुमारी मौर्या, पिता सुरेश कुमार मौर्य, माता राजेश्वरी मौर्या को भी कैशलेस चिकित्सा कार्ड प्रदान किया।

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