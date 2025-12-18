उत्कृष्ट कार्य करने वाले 80 बीएलओ को जिलाधिकारी ने किया सम्मानित

शाहजहांपुर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण अभियान में 30 नवंबर 2025 तक उत्कृष्ट कार्य करने वाले 80 बीएलओ का लॉटरी के माध्यम से नाम चयन कर बुधवार को सम्मानित किया गया। 20 बीएलओ को मोबाइल फोन एवं 60 बीएलओ को दो हजार रुपए की नगद धनराशि देकर पुरस्कृत किया है।

विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रत्येक विधानसभा से नगद पुरस्कार के लिए 10-10 बीएलओ कुल 60, मोबाइल के लिए प्रत्येक विधानसभा से दो-दो तथा सभी विधानसभाओं से 08 कुल 80 बीएलओ का चयन लॉटरी के माध्यम से फेसबुक पर लाइव किया गया था। उन्होंने सभी बीएलओ से कहा कि 18 दिसंबर को अपने-अपने बूथों पर एएसडी मतदाताओं की सूची अच्छे से पढ़कर सुनाएंगे और नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करेंगे।

कार्यक्रम के दौरान इसी वर्ष चयन हुई आंगनबाड़ी वर्षा द्वारा बीएलओ कार्य का अनुभव को साझा किया साथ ही बीएलओ सहायक अध्यापक उपेंद्र सिंह, मनोज कुमार, नरेंद्र सिंह ने भी अपना अनुभव साझा किया। जिलाधिकारी ने बीएलओ कार्य में सबसे अच्छा प्रदर्शन आंगनबाड़ी द्वारा करने पर प्रशंसा की।उन्होंने कहा कि इस तरह से विभागीय कार्य करने लेंगे तो प्रदेश में जनपद प्रथम स्थान पर रहेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।