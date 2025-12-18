Thursday, December 18, 2025
spot_img
HomeMarqueeउत्कृष्ट कार्य करने वाले 80 बीएलओ को जिलाधिकारी ने किया सम्मानित
MarqueeUttar PradeshOther

उत्कृष्ट कार्य करने वाले 80 बीएलओ को जिलाधिकारी ने किया सम्मानित

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
0
62

शाहजहांपुर जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित बिस्मिल सभागार में विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण अभियान में 30 नवंबर 2025 तक उत्कृष्ट कार्य करने वाले 80 बीएलओ का लॉटरी के माध्यम से नाम चयन कर बुधवार को सम्मानित किया गया। 20 बीएलओ को मोबाइल फोन एवं 60 बीएलओ को दो हजार रुपए की नगद धनराशि देकर पुरस्कृत किया है।

विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रत्येक विधानसभा से नगद पुरस्कार के लिए 10-10 बीएलओ कुल 60, मोबाइल के लिए प्रत्येक विधानसभा से दो-दो तथा सभी विधानसभाओं से 08 कुल 80 बीएलओ का चयन लॉटरी के माध्यम से फेसबुक पर लाइव किया गया था। उन्होंने सभी बीएलओ से कहा कि 18 दिसंबर को अपने-अपने बूथों पर एएसडी मतदाताओं की सूची अच्छे से पढ़कर सुनाएंगे और नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा करेंगे।

कार्यक्रम के दौरान इसी वर्ष चयन हुई आंगनबाड़ी वर्षा द्वारा बीएलओ कार्य का अनुभव को साझा किया साथ ही बीएलओ सहायक अध्यापक उपेंद्र सिंह, मनोज कुमार, नरेंद्र सिंह ने भी अपना अनुभव साझा किया। जिलाधिकारी ने बीएलओ कार्य में सबसे अच्छा प्रदर्शन आंगनबाड़ी द्वारा करने पर प्रशंसा की।उन्होंने कहा कि इस तरह से विभागीय कार्य करने लेंगे तो प्रदेश में जनपद प्रथम स्थान पर रहेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी प्रशासन रजनीश कुमार मिश्र, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

Previous article
उपाध्यक्ष, उप्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता में हुई मजसु एवं जनपद स्तरीय समीक्षा बैठक
Next article
व्यापार मंडल के पदाधिकारी/व्यापारी बन्धुओं के साथ गोष्ठी की गई
Priyanka Sharma
Priyanka Sharma
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Load more

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

ABOUT US

Avadhnama took its readers for the pilgrimage to many places within the country and also to umrah a ziarat.

Contact us: avadhnamawebsite@gmail.com

FOLLOW US

© Copyright - Avadhnama - All Rights Reserved