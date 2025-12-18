व्यापार मंडल के पदाधिकारी/व्यापारी बन्धुओं के साथ गोष्ठी की गई

इटावा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर अभयनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार में बुधवार को जनपद के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ जनपद में बाजारों की सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था एवं यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत गोष्ठी आयोजित की गई,जिसमें व्यापारी बंधुओं से वार्ता कर बाजारों में रहने वाली भीड़ तथा सड़कों पर दुकानदारों द्वारा सामान रखने के कारण यातायात में उत्पन्न होने वाली बाधा एवं उसके निस्तारण के संबंध में वार्ता कर आपसी समन्वय से शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने की अपील की गई।गोष्ठी के दौरान उन्होंने सभी व्यापारियों की समस्या सुनी गई व उनके निराकरण हेतु संबंधित को निर्देशित किया।व्यापारियों एवं उनके प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के दृष्टिगत प्रतिष्ठानों/दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के बारे में वार्ता कर व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तत्काल संबंधित थाना पुलिस एवं उच्चाधिकारियों को सूचित करने के लिए अवगत कराया गया।गोष्ठी के दौरान पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारी गण उपस्थित रहे।