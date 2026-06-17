उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सूचना के अधिकारके के अध्यक्षने जिला कमेटी घोषित किया

आजमगढ़l जिला अध्यक्ष चंदन यादव कांग्रेस कमेटी सूचना के अधिकार विभाग ने आज जिला कमेटी के नियुक्ति पदाधिकारियों को घोषित कियाl जिसमें 21उपाध्यक्ष राम शकल यादव,बृजेश पांडे महेंद्र पांडे ,डॉक्टर राम लखन चतुर्वेदी, राकेश पांडे , अभिषेक राय ,बृजेश यादव, रविंद्र यादव ,महावीर निषाद ,राजेंद्र पांडे, रामकिशन यादव, रामानंद यादव ,हरिश्चंद्र शास्त्री , रामाश्रय यादव ,इसरार अहमद वकील , दयानंद राय ,मोनई राम, राधेश्याम यादव , राजेश पांडे ,मदन गौड़, विमल चंद्र गौड़ के अतिरिक्त 10 महासचिव 20 सचिव कोषाध्यक्ष बृजेश पांडे, शहर अध्यक्ष अशोक वर्मा का भी मनोनयन किया गया l इसके अतिरिक्त 15 ब्लॉक अध्यक्षों को भी मनोनीत किया गया है l इसकी जानकारी जिला अध्यक्ष श्री चंदन यादव कांग्रेस कमेटी सूचना का अधिकार ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी l इस मनोनयन पर श्याम देव यादव प्रदेश महासचिव एवं आजमगढ़ मंडल प्रभारी सूचना का अधिकार विभाग द्वारा सभी पदाधिकारी का हार्दिक अभिनंदन किया गया है l