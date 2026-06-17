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सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट ने आयुष विभाग के धधली के तरफ सरकार का ध्यान दिलाया

Priyanka Sharma
By Priyanka Sharma
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आजमगढ़ सामाजिक कार्यकर्ता एवं एक्टीविस्ट पत्र राम विश्वकर्मा ने आयुष विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के कमियों को उजागर करते हुए एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 11, 6, 26 को पंजीकृत डाक से प्रदेश के मुख्यमंत्री आयुष मंत्री मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को शिकायती पत्र भेजा है l इसमें कहा गया है कि होम्योपैथी आयुर्वेदिक यूनानी के निदेशालय में कार्यवाहक निदेशक के भरोसे निदेशालय को सोपा गया है l काफी लंबे से डीपीसी ( विभाग पदोन्नति ) नहीं कराया गया है l

जिसके कारण मेडिकल ऑफिसर चिकित्सा शिक्षक सहित कई संविदा कर्मियों को निदेशालय से संबद्ध किए जाने से मेडिकल कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की शिक्षा प्रभावित के साथ-साथ मेडिकल डिस्पेंसरी (अस्पताल ) के प्रभावित होने के आम जनमानस चिकित्सीय लाभ न प्राप्त होने से माननीय मुख्यमंत्री जी के मसूबे में पानी फेरा जा रहा है l इस संबंध में कई प्रार्थना पत्र दी जा चुकी है l इसके अतीत उन्होंने शासन का सरकार का पांच प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित कराया है तथा कार्रवाई की मांग किया है l

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