नई नस्ल को पैगंबर-ए-इस्लाम के पवित्र जीवन के बारे में बताएं : मुजफ्फर हसनैन

गोरखपुर। जामिया अल इस्लाह एकेडमी नौरंगाबाद, गोरखनाथ में मासिक दीनी बाल संगोष्ठी हुई। कुरआन-ए-पाक की तिलावत कर नात-ए-पाक पेश की गई। मुख्य वक्ता वरिष्ठ शिक्षक मुजफ्फर हसनैन रूमी ने कहा कि अगर हमें अपनी कौम को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि नई नस्ल को पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, अहले बैत व औलिया किराम के पवित्र जीवन के बारे में अधिक से अधिक बताया जाए।

नेक बनें, एक बनें। शिक्षा हासिल करें। शरीअत की पाबंदी करें। पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पवित्र जीवन इंसानियत के लिए एक बेहतरीन मिसाल है, जिससे पूरी दुनिया एक अच्छी और मिसाली जिंदगी गुजारने का सबक हासिल करती रही है। हम नमाज, रोजा, हज, जकात के साथ मां-बाप, भाई-बहन, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और आम इंसानों का हक सही तरीके से अदा करें। किसी का दिल न दुखाएं।

विशिष्ट वक्ता कारी मुहम्मद अनस रजवी ने कहा कि हमें हर कार्य कुरआन और हदीस में बताए गए तरीके से ही करना चाहिए। हर इंसान को एक दिन मौत का मजा चखना है इसलिए कब्र और कयामत के दिन के लिए तैयारी में हमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। हर हाल में नमाज पढ़ें। बुराई से दूर रहें। बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील के साथ-साथ दीनदार बनें तो समाज के लिए काफी फायदेमंद होगा। बच्चा अगर दीनदार होगा तो वह जिस भी फील्ड में भी जाएगा दीन उसकी रहनुमाई करता नजर आएगा। जब मुसलमान इस्लाम का दामन मजबूती से थाम लेंगे तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी।

वरिष्ठ शिक्षक आसिफ महमूद ने कहा कि हजरत शैख अब्दुल कादिर जीलानी अलैहिर्रहमा अल्लाह को चाहने वाले, अल्लाह की याद में अपनी जिंदगी गुजारने वाले, अल्लाह की रजा के काम करने वाले, अल्लाह की नाराजगी के कामों से दूर रहने वाले, इल्मो-अमल, तकवा परहेजगारी की एक मिसाल थे। आप अल्लाह के महबूब बंदे हैं।

संगोष्ठी में सीरतुन्नबी कॉम्पिटिशन के उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र व इनाम बांटा गया। अंत में दरूदो सलाम पढ़कर मुल्क में शांति, तरक्की व भाईचारगी की दुआ मांगी गई। टॉफी व किताब भी बांटी गई। संगोष्ठी में अली अहमद, आयशा खातून, शीरीन आसिफ, आरजू, गुल अफ्शा, अदीबा, फरहीन, मंतशा, सना, आफरीन, नाजिया, फरहत, यासमीन, आयशा, तानिया, शिफा खातून, सना फातिमा, सादिया नूर सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

