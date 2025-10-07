हमीरपुर में मिशन शक्ति 5.0 के तहत “ड्राइविंग माय ड्रीम्स” कार्यक्रम सम्पन्न

जनपद हमीरपुर में महिला कल्याण विभाग के जिला प्रोबेशन अधिकारी राजीव कुमार सिंह के निर्देशानुसार मिशन शक्ति 5.0 कार्यक्रम के तहत “ड्राइविंग माय ड्रीम्स” कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला और बालिकाओं को ड्राइविंग लाइसेंस कराने की सुविधा उपलब्ध कराना और उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के तहत महिला कल्याण विभाग की टीम एवं परिवहन विभाग की टीम ने महिलाओं और छात्राओं का निशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन कराया।

परिवहन विभाग से A.R.T.O अमिताभ राय ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुछेछा की छात्राओं को ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. ओजज अजीज और अध्यापकगण भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दूसरे चरण का आयोजन महिला डिग्री कॉलेज, हमीरपुर में किया गया, जिसमें महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. शबा कुरैशी और उनका स्टाफ उपस्थित रहा। इस अवसर पर छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी दिखाई और स्वयं के लिए ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन कर अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाई।

इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं और बालिकाओं को स्वावलंबन और आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया गया, साथ ही उन्हें सड़क सुरक्षा नियमों और ड्राइविंग से संबंधित कानूनी जानकारी भी दी गई।