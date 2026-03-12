Thursday, March 12, 2026
बकंधा की मदीना मस्जिद में खत्म हुई तरावीह, रमज़ान की बरकतों पर हुई तकरीर

क़ारी बिलाल नूरी ने रमज़ान के हवाले से लोगों को किया जागरूक

फतेहपुर। पवित्र रमज़ान माह के अवसर पर ग्राम बकंधा स्थित मदीना मस्जिद में 20 रमज़ान को तरावीह की नमाज़ का समापन (ख़त्म तरावीह) बड़े अदब और अकीदत के साथ किया गया। इस दौरान मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाज़ियों ने शिरकत की और अल्लाह की बारगाह में दुआएँ मांगीं।

मदीना मस्जिद में तरावीह की नमाज़ हाफ़िज़ इरशाद सिद्दीकी क़ादरी साहब ने सुनाई। पूरे रमज़ान माह के दौरान उन्होंने कुरआन पाक की तिलावत के साथ तरावीह की नमाज़ अदा कराई, जिसका समापन 20 रमज़ान को हुआ। इस मौके पर मौजूद नमाज़ियों ने अल्लाह से अमन-चैन, खुशहाली और देश-दुनिया की सलामती के लिए दुआ की। कार्यक्रम में मौजूद क़ारी मौलाना बिलाल नूरी ने रमज़ान की फज़ीलत पर बयान देते हुए कहा कि रमज़ान का महीना रहमत, मग़फिरत और जहन्नम से निजात का महीना है।

उन्होंने कहा कि यह महीना इंसान को सब्र, परहेज़गारी और इंसानियत की राह पर चलने की तालीम देता है। रोज़ा रखने और तरावीह की नमाज़ अदा करने से इंसान के गुनाह माफ होते हैं और अल्लाह की खास रहमत नसीब होती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि रमज़ान के इस पाक महीने में इबादत के साथ-साथ गरीबों और जरूरतमंदों की मदद भी करें, क्योंकि यही इस महीने का असली पैगाम है।

इस अवसर पर मस्जिद के मुतवल्ली इम्तियाज, बदरुद्दीन, आफताब, चांद हाफिज जी, शमशुल, सद्दाम, इरशाद, हबीब, जुल्फिकार प्रधान, अनीस उर्फ राजू भाई तथा शाहिद भाई (स्टार बॉडी मेकर) सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में मुल्क में अमन-चैन, भाईचारे और तरक्की के लिए सामूहिक दुआ कराई गई।

