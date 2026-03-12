सागर कॉन्वेंट स्कूल में साइबर अपराध से बचाव को लेकर जागरूकता कार्यशाला आयोजित

फतेहपुर। प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश पर प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र पाल सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी अपराध प्रगति यादव के नेतृत्व में बुधवार को सागर कॉन्वेंट स्कूल, फतेहपुर में साइबर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में साइबर थाना फतेहपुर के उप निरीक्षक प्रभांशु शुक्ल, हेड कांस्टेबल अखिलेश उपाध्याय तथा राधानगर थाना की टीम ने छात्र-छात्राओं को साइबर अपराधों से बचाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक, शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। इस दौरान भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और वेबसाइट www.cybercrime.gov.in के उपयोग के बारे में विस्तार से बताया गया। अधिकारियों ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो जाता है तो तुरंत इस नंबर पर कॉल कर या पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर अपराध को रोका जा सकता है।

कार्यशाला में बैंकिंग फ्रॉड, क्यूआर कोड स्कैन कर ठगी, व्हाट्सएप हैकिंग, ओएलएक्स और केवाईसी से जुड़े फ्रॉड, फर्जी ऐप्स, ऑनलाइन लोन स्कैम, हनी ट्रैपिंग, एटीएम व सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाली ठगी तथा निवेश और गेमिंग ऐप के जरिए होने वाली धोखाधड़ी के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही सेक्सटॉर्शन और न्यूड वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई।

बताया गया कि साइबर अपराधी फर्जी महिला प्रोफाइल बनाकर सोशल मीडिया, विशेष रूप से फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और बाद में व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर अश्लील वीडियो दिखाकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से ब्लैकमेल करते हैं। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी कि किसी भी अजनबी की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें, अनजान नंबर से आने वाली वीडियो कॉल न उठाएं और यदि ऐसी कॉल उठानी पड़े तो कैमरे को ढक कर रखें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।